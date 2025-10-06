Russia-Ukraine war: क्या नए चरण में पहुंच जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? पुतिन ने ट्रंप को किया अलर्ट कहा ‘तो बिगड़ जाएंगे रिश्ते’

रूस-यूक्रेन युद्ध 44 महीने से लगातार जारी है । वहीं इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है उन्होने कहा कि युद्ध के बीच अमेरिका ने यदि यूक्रेन को टामहाक क्रूज मिसाइल दी तो उसके रूस के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। पुतिन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई मुलाकात के दो महीने से भी कम समय के बाद आया है। बता दें कि टामहाक 2,500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है।

44 महीने से जारी है रूस-यूक्रेन युद्ध

बता दें कि इस मिसाइल को लेकर पुतिन की चिंता बढ़ गयी है । बता दें यूक्रेनी सेना को यह मिसाइल मिलते ही 44 महीने से जारी युद्ध नए चरण में पहुंच जाएगा। अभी तक के युद्ध में अमेरिका और सहयोगी देशों ने यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं दी है वहीं यूक्रेन लगातार उसकी मांग कर रहा है।

रूस ने इसलिए जताई आपत्ति

क्रूज मिसाइल मिलने पर यूक्रेनी सेना रूस के भीतर सटीक हमले करने में सक्षम हो जाएगी और तब रूस की जवाबी कार्रवाई से युद्ध की भीषणता और बढ़ जाएगी।

परमाणु शस्त्र नियंत्रण पर ट्रंप ने की पुतिन की प्रशंसा

पुतिन के फैसले पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ किया है । ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों की संख्या के नियंत्रण पर राष्ट्रपति पुतिन का प्रस्ताव अच्छी सोच को ध्वनित करता है।परमाणु संख्या सीमित रखने पर 2010 में दोनों देशों के बीच हुई न्यू स्टार्ट संधि 2026 में खत्म हो रही है।पुतिन ने सितंबर में इसके नवीनीकरण का प्रस्ताव अमेरिका के समक्ष रखा था और अगले एक वर्ष तक रूसी हथियारों की संख्या सीमित रखने की बात कही थी।