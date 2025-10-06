  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Russia-Ukraine war: क्या नए चरण में पहुंच जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? पुतिन ने ट्रंप को किया अलर्ट कहा ‘तो बिगड़ जाएंगे रिश्ते’

Russia-Ukraine war: क्या नए चरण में पहुंच जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? पुतिन ने ट्रंप को किया अलर्ट कहा ‘तो बिगड़ जाएंगे रिश्ते’

रूस-यूक्रेन युद्ध 44 महीने से लगातार जारी है । वहीं इस बीच  रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है उन्होने कहा कि  युद्ध के बीच अमेरिका ने यदि यूक्रेन को टामहाक क्रूज मिसाइल दी तो उसके रूस के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। पुतिन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई मुलाकात के दो महीने से भी कम समय के बाद आया है। बता दें कि टामहाक 2,500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

रूस-यूक्रेन युद्ध 44 महीने से लगातार जारी है । वहीं इस बीच  रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है उन्होने कहा कि  युद्ध के बीच अमेरिका ने यदि यूक्रेन को टामहाक क्रूज मिसाइल दी तो उसके रूस के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। पुतिन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई मुलाकात के दो महीने से भी कम समय के बाद आया है। बता दें कि टामहाक 2,500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है।

पढ़ें :- रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के साथ खेल रहे है- वोलोदिमीर जेलेंस्की

44 महीने से जारी है रूस-यूक्रेन युद्ध

बता दें कि इस मिसाइल को लेकर पुतिन की चिंता बढ़ गयी है । बता दें यूक्रेनी सेना को यह मिसाइल मिलते ही 44 महीने से जारी युद्ध नए चरण में पहुंच जाएगा। अभी तक के युद्ध में अमेरिका और सहयोगी देशों ने यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं दी है वहीं यूक्रेन लगातार उसकी मांग कर रहा है।

रूस ने इसलिए जताई आपत्ति

क्रूज मिसाइल मिलने पर यूक्रेनी सेना रूस के भीतर सटीक हमले करने में सक्षम हो जाएगी और तब रूस की जवाबी कार्रवाई से युद्ध की भीषणता और बढ़ जाएगी।

परमाणु शस्त्र नियंत्रण पर ट्रंप ने की पुतिन की प्रशंसा

पुतिन के फैसले पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ किया है ।  ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों की संख्या के नियंत्रण पर राष्ट्रपति पुतिन का प्रस्ताव अच्छी सोच को ध्वनित करता है।परमाणु संख्या सीमित रखने पर 2010 में दोनों देशों के बीच हुई न्यू स्टार्ट संधि 2026 में खत्म हो रही है।पुतिन ने सितंबर में इसके नवीनीकरण का प्रस्ताव अमेरिका के समक्ष रखा था और अगले एक वर्ष तक रूसी हथियारों की संख्या सीमित रखने की बात कही थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News : सहारा सिटी को नगर निगम ने किया सील , आवासीय कॉलोनी की जगह बना ली थी आलीशान कोठी

Lucknow News : सहारा सिटी को नगर निगम ने किया सील ,...

आप ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जानें किसको कहां से उतारा?

आप ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची...

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की आस, चोटों के दर्द से अपने आपको उभरा, यूपी की सीनियर T-20 टीम में हुआ निशि कश्यप का चयन

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की...

Kanhaiya Kumar Jeevan Parichay : वामपंथ की नर्सरी से निकले कन्हैया का जेएनयू में बजा डंका, शिक्षा को मानते हैं समाज के बदलाव का हथियार

Kanhaiya Kumar Jeevan Parichay : वामपंथ की नर्सरी से निकले कन्हैया का...

इतनी बड़ी घटना की आखिरी किसकी है जिम्मेदारी...एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में लगी आग से उजड़े परिवार के दर्द को कौन सुनेगा?

इतनी बड़ी घटना की आखिरी किसकी है जिम्मेदारी...एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में...

VIDEO-पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे BJP डेलिगेशन पर हमला, सांसद खगेन मुर्मू का सिर फूटा

VIDEO-पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे BJP...