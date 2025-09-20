सूर्यग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? टाइमिंग से लेकर सूतक तक, जानें सब कुछ

Solar Eclipse 21 September 2025: साल का आखिरी सूर्यग्रहण कल यानी 21 सितंबर को लगने वाला है। पितृपक्ष के समापन लगा रहा यह ग्रहण आंशिक होगा। इससे पहले 7 सितंबर को चंद्रग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी, जोकि भारत समेत कई देशों में देखा गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि रविवार को लग रहा सूर्यग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? इसका जवाब है नहीं।

21 सितंबर को लगने वाला साल का आखिरी सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह मुख्य रूप से गोलार्ध में दिखाई देगा। सूर्यग्रहण को दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से दिखा जा सकेगा। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ऐसे में सूतक काल लागू नहीं होगा। लेकिन, ग्रहण का असर पूरी दुनिया पर प्रकृति और वातावरण पर ज़रूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती हैं। ऐसे में कुछ विशेष सावधानियां रखनी जरूरी हैं।

कितने बजे लगेगा सूर्यग्रहण?

साल 2025 का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को भारतीय समयानुसार, रात 11 बजे से शुरू होगा। इसका समापन 22 सितंबर की अर्धरात्रि में 3 बजकर 23 मिनट पर होगा। इस दौरान ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 1 बजकर 11 मिनट रहेगी। ग्रहण की अवधि 4 घंटे से अधिक की होगी।