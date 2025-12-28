क्या गंभीर की जगह VVS लक्ष्मण संभालेंगे टेस्ट टीम का कोच पद? BCCI सचिव ने अपने बयान से किया साफ

Team India Test Coach: बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उन सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि गौतम गंभीर की जगह पर वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम का नया टेस्ट कोच नियुक्त किए जाने की संभावना है। सैकिया ने रविवार को कहा कि ये रिपोर्ट्स "पूरी तरह गलत और सिर्फ अटकलें" हैं और यह साफ किया कि बोर्ड ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है।
दरअसल, हेड कोच गंभीर के छोटे से कार्यकाल में भारतीय टीम का दो घरेलू टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ हो चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए गंभीर टेस्ट टीम के कोच के पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो उनके कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा विचार किया जाएगा। बीसीसीआई के साथ गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक है।
हालांकि, बीसीसीआई सचिव सैकिया ने इन रिपोर्ट्स को गलत बताकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक अधिकारी के बयान में उन्होंने कहा कि अभी जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, वे पूरी तरह से गलत और सिर्फ़ अटकलों पर आधारित हैं। कुछ जाने-माने मीडिया आउटलेट्स द्वारा छापे जाने के बावजूद, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। बीसीसीआई इन्हें साफ तौर पर नकारता है और उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ये रिपोर्ट्स अंदाज़े और कल्पना पर आधारित हैं, असल में गलत हैं, और पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।”
बता दें कि भारतीय टीम को हाल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा है। पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों भी भारत अपने घर पर 0-3 से पराजित हुआ था। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे शर्मनाक हार है। इसके अलावा, कोच और सीनियर खिलाड़ियों के बीच अनबन की खबरें भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं।