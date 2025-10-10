  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Windsor EV Inspire Edition : विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन लॉन्च, जानें कीमत – फीचर्स और बैटरी पैक

Windsor EV Inspire Edition : विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन लॉन्च, जानें कीमत – फीचर्स और बैटरी पैक

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहन विंडसर इंस्पायर एडिशन का एक विशेष सीमित संस्करण लॉन्च किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Toyota Fortuner Leader Edition : भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडीसन लॉन्च , जानें कीमत और दमदार इंजन

Toyota Fortuner Leader Edition : भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडीसन लॉन्च...

Windsor EV Inspire Edition : विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन लॉन्च, जानें कीमत - फीचर्स और बैटरी पैक

Windsor EV Inspire Edition : विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन लॉन्च, जानें कीमत...

Jeep Compass Track Edition : जीप कंपास का ट्रैक एडिशन भारत में लॉन्च , जानें डिज़ाइन और डिलीवरी

Jeep Compass Track Edition : जीप कंपास का ट्रैक एडिशन भारत में...

Tesla: टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल Y और मॉडल 3 का सस्ता वेरिएंट , जानें सभी वेरिएंट की कीमतें

Tesla: टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल Y और मॉडल 3 का सस्ता...

Renault EV Dacia Hipster : रेनॉल्ट ईवी डेसिया हिप्स्टर पूरे परिवार के लिए है फिट , जानें फीचर्स और कीमत

Renault EV Dacia Hipster : रेनॉल्ट ईवी डेसिया हिप्स्टर पूरे परिवार के...

Mahindra Bolero Facelift 2025 : महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 लॉन्च , जानें शुरुआती कीमत और अपडेटेड फीचर्स

Mahindra Bolero Facelift 2025 : महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 लॉन्च , जानें...