Windsor EV Inspire Edition : विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन लॉन्च, जानें कीमत – फीचर्स और बैटरी पैक

Windsor EV Inspire Edition : जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहन विंडसर इंस्पायर एडिशन का एक विशेष सीमित संस्करण लॉन्च किया है। पिछले साल लॉन्च होने के बाद से विंडसर ईवी की 40,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। इंस्पायर एडिशन की सिर्फ़ 300 यूनिट ही बनाई जाएँगी। कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 16.65 लाख रुपये या बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) स्कीम के तहत 9.99 लाख रुपये है।

केबिन डिजाइन

एमजी ने इंस्पायर एडिशन के इंटीरियर को सांगरिया रेड और ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, कढ़ाई वाले ‘इंस्पायर’ हेडरेस्ट और डैशबोर्ड व डोर ट्रिम्स पर गोल्ड हाइलाइट्स के साथ एक समृद्ध केबिन डिजाइन दिया है।

बैटरी पैक

इंस्पायर एडिशन में 38kWh बैटरी पैक का उपयोग किया गया है, जो आगे की ओर लगे स्थायी चुंबक मोटर के साथ मिलकर 134hp और 200Nm उत्पन्न करता है। MG का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 332 किमी (ARAI परीक्षण के तहत 331 किमी) की रेंज प्रदान करता है। DC चार्जर के माध्यम से 0-80% तक फास्ट चार्जिंग में लगभग 40 मिनट लगते हैं।