  3. Winter Cashews :  सर्दियों में भुने काजू खाना शरीर को रखता है गर्म,  जानें इसके फायदे

काजू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है, लेकिन इसे खाने का सही तरीका अपनाने से ही इसके पूरे लाभ मिल सकते हैं।

Winter Cashews :  काजू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है, लेकिन इसे खाने का सही तरीका अपनाने से ही इसके पूरे लाभ मिल सकते हैं। समय पर इसका सेवन करके आप न केवल अपनी सेहत सुधार सकते हैं। सर्दियों में भुने काजू खाना शरीर को गर्म रखता है, ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ाता है, क्योंकि इनमें स्वस्थ वसा, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं; इन्हें आप सीधे खा सकते हैं या स्मूदी में मिलाकर, नमक कम या बिना नमक के भूनकर, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे ड्राई स्किन और हड्डियों को भी फायदा होता है, खासकर हृदय के लिए ये बहुत अच्छे हैं।

 फायदे
इनमें मौजूद हेल्दी फैट शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं और ऊर्जा देते हैं।
इम्यूनिटी: जिंक, विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण ये मौसमी बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं।
हृदय स्वास्थ्य: मोनोअनसैचुरेटेड फैट खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके दिल को स्वस्थ रखते हैं।
त्वचा और बाल: विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को नमी देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं।
हड्डियों और दांतों के लिए: मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद होते हैं।

