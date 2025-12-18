  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. winter Coconut oil : सर्दियों में नारियल तेल से मालिश के फायदे , बेहतरीन मॉइस्चराइजर के रूप में करता है काम

winter Coconut oil : सर्दियों में नारियल तेल से मालिश के फायदे , बेहतरीन मॉइस्चराइजर के रूप में करता है काम

सर्दियों में नारियल तेल से मालिश करना रूखी त्वचा और सिर की त्वचा को गहराई से नमी प्रदान करने, रूसी को शांत करने, रक्त संचार बढ़ाने और मांसपेशियों को आराम देने के लिए बहुत अच्छा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Black sesame seeds :  काले तिल से हड्डियां और मांसपेशियां होंगी मजबूत , जानें सेवन का तरीका

Black sesame seeds :  काले तिल से हड्डियां और मांसपेशियां होंगी मजबूत...

winter Coconut oil : सर्दियों में नारियल तेल से मालिश के फायदे , बेहतरीन मॉइस्चराइजर के रूप में करता है काम

winter Coconut oil : सर्दियों में नारियल तेल से मालिश के फायदे...

UP News : नशीले कफ सिरप की काली कमाई का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक, ईडी ने बदली जांच की दिशा 

UP News : नशीले कफ सिरप की काली कमाई का टेरर फंडिंग...

Desk job healthy habits : डेस्क जॉब वाले अपनाएं ये हेल्दी आदतें , स्ट्रेस और बीमारियों से रहें दूर

Desk job healthy habits : डेस्क जॉब वाले अपनाएं ये हेल्दी आदतें...

Health Tips : दवा नहीं, लाइफस्टाइल बदलें, डॉक्टर ने गिनाए बीमारियों से बचने के उपाय

Health Tips : दवा नहीं, लाइफस्टाइल बदलें, डॉक्टर ने गिनाए बीमारियों से...

'हृदय रोग और कैंसर गंभीर स्वास्थ्य चुनौती, समय पर जांच और आधुनिक इलाज से संभव है बेहतर जीवन'

'हृदय रोग और कैंसर गंभीर स्वास्थ्य चुनौती, समय पर जांच और आधुनिक...