winter Coconut oil : सर्दियों में नारियल तेल से मालिश के फायदे , बेहतरीन मॉइस्चराइजर के रूप में करता है काम

winter Coconut oil : सर्दियों में नारियल तेल से मालिश करना रूखी त्वचा और सिर की त्वचा को गहराई से नमी प्रदान करने, रूसी को शांत करने, रक्त संचार बढ़ाने और मांसपेशियों को आराम देने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और एमोलिएंट गुण (Emollient properties) होते हैं। लेकिन हमेशा तेल को हल्का गर्म करके धीरे-धीरे मालिश करें ताकि जलन से बचा जा सके और ठंडी, शुष्क हवा में त्वचा सुरक्षित और हाइड्रेटेड रहे।

नारियल तेल में लॉरिक एसिड (Lauric acid) और मीडियम-चेन फैटी एसिड होते हैं, जो स्किन की गहराई में जाकर नमी देता है। बहुत ज्यादा फटी या रूखी स्किन पर इसका इस्तेमाल ज्यादा प्रभावी माना जाता है।

सर्दियों में स्किन पर खुजली और हल्के इंफेक्शन (Mild infections)की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऐसे में नारियल तेल के एंटी-माइक्रोबियल गुण (Antimicrobial properties) स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो सर्दियों में वह जल्दी लाल हो जाती है या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, जिस पर नारियल तेल एक बेहतर विकल्प के रूप में काम करता है।

बच्चों की नाजुक स्किन के लिए भी सर्दियों में नारियल का तेल एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर (Moisturizer)के रूप में काम करता है।