Winter Energetic Laddus :  सर्दियों में खाएं गोंद और तिल के लड्डू , भरपूर के साथ् शरीर को रखते हैं एक्टिव

सर्दियों में गोंद और तिल के लड्डू शरीर को अंदर से गर्म रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

Winter Energetic Laddus : सर्दियों में गोंद और तिल के लड्डू शरीर को अंदर से गर्म रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये लड्डू मेवों, बीजों, सूखे मेवों और अदरक जैसे गरमा गरम मसालों से भरे होते हैं। इन्हें बाँधने के लिए अक्सर गुड़ और घी का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों की ये पौष्टिक मिठाइयां ऐसी सामग्री से बनाई जाती हैं जो ताकत प्रदान करती हैं और ठंड की बीमारियों से लड़ती हैं।

अलसी के लड्डू
अलसी के लड्डू ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो त्वचा और बालों को चमकदार बनाते हैं। कमजोरी, थकान, जोड़ों के दर्द या इम्युनिटी कम होने पर इनका सेवन करें।

गोंद के लड्डू
सर्दियों में गोंद के लड्डू जोड़ों के दर्द और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये तुरंत ऊर्जा देते हैं और थकान दूर करते हैं, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं।

तिल के लड्डू
इसमें गर्मी और ऊर्जा के लिए तिल, गुड़ और इलायची का प्रयोग किया जाता है। इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है।

सोंठ (सूखी अदरक) लड्डू
इसमें सूखी अदरक का पाउडर शामिल है, जो सर्दी, जोड़ों के दर्द और रक्त शर्करा में मदद करता है। सर्दियों में शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं और एनर्जी से भरपूर रखते हैं।

