  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Winter Hari Matar :  हरी मटर को सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है ,  इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल बढ़ता है

Winter Hari Matar :  हरी मटर को सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है ,  इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल बढ़ता है

हरी मटर को सर्दियों का राजा कहा जाता है। ठंड के माह में  बाजार में ताजी हरी सब्जियां आना शुरू हो जाती हैं। थाली की शान बढ़ाने वाला हरी  मटर का निमोना स्वाद में लाजवाब और एनर्जी बूस्टर माना जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- winter shuper food: सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये खाएं सुपरफूड, रक्त शर्करा को प्रभावित नहीं करते
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Winter Hari Matar :  हरी मटर को सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है ,  इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल बढ़ता है

Winter Hari Matar :  हरी मटर को सर्दियों का सुपर फूड कहा...

winter shuper food: सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये खाएं सुपरफूड, रक्त शर्करा को प्रभावित नहीं करते

winter shuper food: सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये...

Winter Super Foods : सर्दियों के सुपरफूड्स में जड़ वाली सब्जियां और पत्तेदार साग,ठंड के दिनों में बनाते है सुपर ह्यूमन

Winter Super Foods : सर्दियों के सुपरफूड्स में जड़ वाली सब्जियां और...

Methi Saag : सर्दियों की थाली में शामिल करें मेथी का साग , कई बीमारियों से रखता है दूर

Methi Saag : सर्दियों की थाली में शामिल करें मेथी का साग...

Bajra Roti Benefits : बाजरे की रोटी वेट लॉस में मददगार,ये बीमारी होती है ठीक

Bajra Roti Benefits : बाजरे की रोटी वेट लॉस में मददगार,ये बीमारी...

Benefits Of Hing In Dal : दाल में हींग का तड़का लगाने से बढ़ जाता है स्वाद , जानें इसके फायदे

Benefits Of Hing In Dal : दाल में हींग का तड़का लगाने...