Winter Immunity Boosting :सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए शामिल करें डाइट में शामिल ये फूड, बीमारी से होगी सुरक्षा

Winter Immunity Boosting : सर्दियों का मौसम घूमने फिरने और खूब खाने का सीजन है। इस मौसम में जहां एक तरफ तरह तरह के व्यंजनों की बहार आ जाती वहीं दूसरी ओर हमारे शरीर की इम्यूनिटी को जल्दी कम कर देता है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी छोटी-छोटी समस्याएं भी जल्दी बढ़ने लगती हैं। सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, विटामिन सी, डी और ज़िंक के लिए खट्टे फल, पत्तेदार सब्जियां, मेवे और जड़ वाली सब्जियां जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें।

नियमित व्यायाम

नियमित व्यायाम और अच्छी स्वच्छता भी मौसमी संक्रमणों के खिलाफ आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आहार बूस्टर

एंटीऑक्सीडेंट: हल्दी, अदरक, लहसुन, चुकंदर, पालक, शकरकंद।

गर्म भोजन/पेय: सूप, दाल, अदरक की चाय (अदरक चाय), तुलसी की चाय, शहद।

जीवनशैली

नींद: शरीर की मरम्मत के लिए नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें।

तनाव प्रबंधन: तनाव को नियंत्रित करने के लिए माइंडफुलनेस या विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें।