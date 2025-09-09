  1. हिन्दी समाचार
  3. Winter Is Coming  :  आने वाली है सर्दियां  , कब से शुरू कर दें ठंड से लड़ने की  तैयारी

सितंबर के महीने का एक हिस्सा बीत गया है और त्योहारों की सीजन शुरू होने वाला है। इस समय मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। इस बारिश भी अच्छी हुई है। रात में मौसम का मिजाज बदला है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Winter Is Coming : सितंबर के महीने का एक हिस्सा बीत गया है और त्योहारों की सीजन शुरू होने वाला है। इस समय मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। इस बारिश भी अच्छी हुई है। रात में मौसम का मिजाज बदला है। इस महीने के अंत से सर्दियों की आहट महसूस होने लगेगी। सर्दियों के मौसम में टेम्प्रेचर में बदलाव होने लगता है। खान पान आदतों से लेकर कपड़े में पूरा बदलाव करना पड़ता। अपने देश में तीन महीने ठीक से ठंड पड़ती है। ठंड को लेकर गर्म कपड़े, अलाव की व्यवस्था खाने पीने में गर्मी प्रदान प्रदान करने वाली वस्तुएं की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके साथ ही घरों में मोटे पर्दे और सूखी लकड़ियों का भी इंतजाम भी करना पड़ता है। आइये जानते है इस बार की ठंड से मुकाबला करने के लिए किस प्रकार की तैयारी आवश्यक है।

गर्म कपड़े
ठंड से मुकाबला करने में गर्म कपड़े सबसे बड़ा हथियार साबित होते है। सर्दियां समाप्त होने के ठीक बाद ही गर्म कपड़ों को सहेज की सुरक्षित रख दिया जाता है। फिर ठंड की वापसी के पहले ही उन्हें बॉक्स स बाहर निकाल कर धूप दिखाई जाती है। कई महीनों से रखे गर्म कपड़े धूप में खिल उठते है। उनमें नयापन आ जाता है।

गर्म खाद्य पदार्थ
सर्दियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और ठंड से बचाव के लिए गर्म पेय पदार्थ और सूखे मेवे बहुत कारगार होते है। इसी तरह मौसमी फल, सब्जियां और सूप को ठंड की औषधि कहा जाता है।

सर्दी जुकाम से बचाव
ठंड के मौसम में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। ऐसे में शरीर को कई तरह की छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ता है। सर्दी में जुकाम  और खांसी से बचाव के लिए  गुड़ , अदरक, काली मिर्च , सोंठ, आंवला, अजवाइन का लौंग का काढ़ा नियमित पीने से मौसम  के विपरीत असर से बचाव होता रहता है।

