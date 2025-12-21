Winter joint pain : सर्दियों में हो रहा है जोड़ों में दर्द और सूजन , राहत पाने के लिए करें ये उपाय

  1. हिन्दी समाचार
सर्दियों में जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, सूजन या फिर चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो इस पर उन्हें ध्यान देना जरूरी है।

Winter joint pain :  सर्दियों में जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, सूजन या फिर चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो इस पर उन्हें ध्यान देना जरूरी है। ये यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ही ये समस्या रहती है सर्दियों में उनको ज्यादा परेशानी होने लगती है। ठंड के मौसम में लोग गर्मियों की तुलना में कम पानी पीते हैं। इससे uric acid ठीक से बाहर नहीं निकल पाता है और इसका लेवल बढ़ जाता है। इस मौसम में Dietary patterns भी बदल जाता है, जो यूरिक एसिड बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जाता है। कुछ जरूरी उपाय करने से ऐसी समस्याओं से राहत मिलती है। आइये जानते है।

गर्म रहें (Stay Warm):  सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने लगता है। ऐसे में सावधानी के तौर पर गर्म कपड़े पहनें, दस्ताने, मोजे और इंसुलेटेड जूते इस्तेमाल करें।

हीट थेरेपी (Heat Therapy): ठंड के मौसम में नहाने के लिए रर्म पानी का इस्तेमाल करें
या हीटिंग पैड का उपयोग करें।  एप्सम सॉल्ट (Epsom Salt) के पानी में पैर भिगोना भी फायदेमंद है।

सक्रिय रहें (Stay Active): सर्दियों के मौसम में  चलना, योग, तैराकी जैसे हल्के व्यायाम करें। स्ट्रेचिंग से लचीलापन बढ़ता है।
पौष्टिक आहार (Healthy Diet): ओमेगा-3 (मछली, अलसी), एंटीऑक्सीडेंट (फल, सब्जियां), और विटामिन डी युक्त भोजन खाएं। सूजन-रोधी खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी और अदरक शामिल करें।
हाइड्रेटेड रहें (Stay Hydrated): खूब पानी और गर्म सूप पिएं।
तनाव कम करें (Manage Stress): तनाव भी जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है।

