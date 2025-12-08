  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Winter Morning Routine :  सर्दियों की सुबह करें ये काम , शुरू करें पावरफुल विंटर मॉर्निंग रूटीन  

Winter Morning Routine :  सर्दियों की सुबह करें ये काम , शुरू करें पावरफुल विंटर मॉर्निंग रूटीन  

सर्दियों के मौसम में स्वस्थ और एक्टिव रहना उतना ही जरूरी है जितना किसी अन्य मौसम में। सर्दियों की सुबह साथ ठंडक, सुस्ती और आरामदायक माहौल लेकर आती हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Winter Morning Routine :  सर्दियों के मौसम में स्वस्थ और एक्टिव रहना उतना ही जरूरी है जितना किसी अन्य मौसम में। सर्दियों की सुबह साथ ठंडक, सुस्ती और आरामदायक माहौल लेकर आती हैं। इस मौसम से लड़ने के लिए Powerful Winter Morning Routine  शुरू करना आवश्यक है। सुबह की सही दिनचर्या पूरे दिन की ऊर्जा, मनोदशा और सेहत पर गहरा प्रभाव डालती है। आइये जानते है पावरफुल विंटर मॉर्निंग रूटीन है, जिसे अपनाकर आप अपनी सर्दियों को और भी बेहतर बना सकते हैं।

पढ़ें :- Winter Energetic Laddus :  सर्दियों में खाएं गोंद और तिल के लड्डू , भरपूर के साथ् शरीर को रखते हैं एक्टिव

गर्म पानी 
ठंडी सुबह में गर्म पानी पीना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है।

यह  metabolism बढ़ाता है।
detoxify में मदद करता है।
immunity को मजबूत बनाता है।
चाहें तो इसमें नींबू, शहद या अदरक मिलाकर हेल्दी ड्रिंक तैयार कर सकते हैं।

हल्का व्यायाम
सर्दियों में शरीर जकड़न आ जाती है।  इसलिए 10–15 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या योग जरूर करें।ये व्यायाम शरीर में लचीलापन और गर्माहट लाते हैं।

विटामिन D
सर्दियों में Vitamin D की कमी आम होती है। सुबह 10–15 मिनट धूप में बैठें।

पढ़ें :- Winter Immunity Boosting :सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए शामिल करें डाइट में शामिल ये फूड, बीमारी से होगी सुरक्षा

आहार
सर्दियों का नाश्ता हल्का नहीं, बल्कि पौष्टिक होना चाहिए।

काढ़ा
सर्दियों में गले और शरीर को गर्म रखना जरूरी है। अदरक, दालचीनी, लौंग और तुलसी वाला काढ़ा या टी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Winter Energetic Laddus :  सर्दियों में खाएं गोंद और तिल के लड्डू , भरपूर के साथ् शरीर को रखते हैं एक्टिव

Winter Energetic Laddus :  सर्दियों में खाएं गोंद और तिल के लड्डू...

Winter Morning Routine :  सर्दियों की सुबह करें ये काम , शुरू करें पावरफुल विंटर मॉर्निंग रूटीन  

Winter Morning Routine :  सर्दियों की सुबह करें ये काम , शुरू...

Winter Immunity Boosting :सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए शामिल करें डाइट में शामिल ये फूड, बीमारी से होगी सुरक्षा

Winter Immunity Boosting :सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए शामिल करें...

Metal Cooking Utensils : इस धातु के बर्तन में बना खाना होता है औषधि समान? डे-टू-डे कुकिंग में पोषक तत्व  प्रभावी रूप में मिलते हैं

Metal Cooking Utensils : इस धातु के बर्तन में बना खाना होता...

Winter Hari Matar :  हरी मटर को सर्दियों का सुपर फूड कहा जाता है ,  इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल बढ़ता है

Winter Hari Matar :  हरी मटर को सर्दियों का सुपर फूड कहा...

Lucknow News : माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज में कक्षा 6 के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत!

Lucknow News : माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज में कक्षा 6 के बच्चे...