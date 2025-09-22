नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए अमित शाह ने जीएसटी कटौती को बताया ऐतिहासिक

  1. हिन्दी समाचार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार सुबह देश वासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार आज से पूरे देश में लागू हो गया है। कटौतियों को ऐतिहासिक करार देते हुए शाह ने कहा कि 390 से अधिक उत्पादों पर जीएसटी दर में कटौती लागू की गई है। नवरात्रि के पावन अवसर पर देश की सभी माताओं और बहनों को मोदी सरकार का नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार का उपहार आज से पूरे देश में लागू हो गया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने सोमवार सुबह देश वासियों को शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri) की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (goods and services Tax) में सुधार आज से पूरे देश में लागू हो गया है। कटौतियों को ऐतिहासिक करार देते हुए शाह ने कहा कि 390 से अधिक उत्पादों पर जीएसटी दर में कटौती लागू की गई है। नवरात्रि के पावन अवसर पर देश की सभी माताओं और बहनों को मोदी सरकार का नेक्स्ट जेन जीएसटी (Next Gen GST) सुधार का उपहार आज से पूरे देश में लागू हो गया है। इस जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर करों में ऐतिहासिक कटौती की गई है, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने आगे बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र (Medical and health sector) में जीएसटी कटौती से देश में लोगों की बचत बढ़ेगी।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कहा कि खाद्य एवं घरेलू सामान, गृह निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल, कृषि, सेवा, खिलौने, खेल एवं हस्तशिल्प, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा आदि क्षेत्रों में जीएसटी में अभूतपूर्व राहत देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाएगी और उनकी बचत भी बढ़ाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने नवरात्रि के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर स्वदेशी (indigenous) के मंत्र को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने नागरिकों से एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। इस नवरात्रि को बेहद खास बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्योहार जीएसटी बचत महोत्सव के साथ पड़ा है, जो भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के विचार को और बढ़ावा देगा। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, इस बार नवरात्रि का यह पावन अवसर बेहद खास है। जीएसटी (GST) बचत महोत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को भी इस दौरान नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए हम सब मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर (Self-reliance) भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। शारदीय नवरात्रि एक जीवंत और पवित्र हिंदू त्योहार (holy hindu festivals) है जो नौ रातों तक चलता है और देवी दुर्गा (goddess durga) द्वारा सन्निहित दिव्य स्त्री ऊर्जा का उत्सव मनाता है।

