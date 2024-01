Women’s Hockey5s World Cup : भारतीय महिलाएं न्यूजीलैंड को 11-0 से रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंची

मस्कट। रुतुजा पिसाल के चार और दीपिका सोरेंग के तीन गोल की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड को 11-0 से हराकर एफआईएच महिला हॉकी5 विश्व कप (Women’s Hockey5s World Cup) के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड (New Zealand) के लिये एकमात्र गोल दूसरे मिनट में ओरिवा हेपी ने किया है। भारत के लिये दीपिका ने इसके 15 सेकंड के भीतर बराबरी का गोल दागा है।

From defence to attack in the blink of an eye! @TheHockeyIndia smash 11 past New Zealand after trailing 1-0 in the opening minute, to run out 11-1 winners and qualify for the semifinal of the FIH #Hockey5s World Cup!

📱Watch all the games LIVE on https://t.co/igjqkvzwmV. pic.twitter.com/uEUInX4dTb

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) January 26, 2024