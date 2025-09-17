World Athletics Championships 2025 : नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में फाइनल के लिए किया क्वालीफाई, अरशद नदीम से हो सकता है मुकाबला

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंककर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (World Athletics Championships 2025) के पुरुष भाला फेंक के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। बुधवार को क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra)  ने अपने पहले ही थ्रो में ये कमाल किया। दरअसल, 84.50 मीटर क्वालीफिकेशन मार्क था, लेकिन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra)  ने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंका। गुरुवार यानी की कल फाइनल खेला जाएगा। जहां नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra)  और पाकिस्तान के अरशद नदीम (Arshad Nadeem) का आमना-सामना हो सकता है।

दिलचस्प बात यह रही कि नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra)  के अलावा किसी भी एथलीट ने पहले राउंड में सीधे क्वालीफिकेशन हासिल नहीं किया। बता दें कि नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra)  के ग्रुप में कुल 6 एथलीट हैं। भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra)  अब फाइनल मुकाबले में गुरुवार को उतरेंगे। उनके सामने अपनी बादशाहत बचाने की चुनौती होगी। वहीं, पाकिस्तान के अरशद नदीम (Arshad Nadeem)  से भी उनका मुकाबला होगा।

