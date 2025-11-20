World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा ने जीता फाइनल, भारत के खाते में आया पहला गोल्ड

  1. हिन्दी समाचार
World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के फाइनल में जीत हासिल की है। इसके साथ ही भारत के खाते में पहला गोल्ड आ गया है। उज़्बेकिस्तान की फरज़ोना फ़ोजिलोवा के ख़िलाफ़ महिलाओं की 48 kg फ़ाइनल बाउट में मीनाक्षी हुड्डा ने पूरी तरह से दबदबा बनाये रखा। उन्होंने एकतरफा मैच में एक सच्ची बॉक्सिंग चैंपियन के तौर पर अपनी काबिलियत साबित की।

By Abhimanyu 
Updated Date

वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 का पहला फाइनल आज विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें बॉक्सर मीनाक्षी और फोजिलोवा फरजोना आमने-सामने थी। इस मैच में भारतीय बॉक्सर मीनाक्षी ने उज़्बेकिस्तान की फोजिलोवा फरज़ोना को 5:0 से हराया। टूर्नामेंट 16 नवंबर को शुरू हुआ था और आज कॉम्पिटिशन का पांचवां दिन है।

ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के फाइनल में अच्छी भीड़ रही और स्टेडियम में ‘भारत माता की जय’ के नारे गूंज रहे थे। 15 भारतीय मुक्केबाज गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला कर रहे हैं।

