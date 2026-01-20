WPL Match Today : दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज करो या मरो का मुकाबला, मुंबई इंडियंस करना चाहेगी वापसी

WPL Match Today : डब्ल्यूपीएल 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और सोमवार को आरसीबी इस सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम बनी। जिसके बाद आज यानी मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अहम मैच खेला जाना है। यह मैच दिल्ली के लिए करो या मरो का मैच साबित होने वाला है, जबकि पिछली दो हार के बाद मुंबई के लिए जीत की पटरी पर लौटना जरूरी है।

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन 4 में से 3 मैच गंवाकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, क्योंकि उनका NRR सबसे खराब -0.856 है। अगर वह एक मैच और हारते हैं और बाकी बचे मैचों में जीत के बाद भी 8 अंकों तक ही पहुंच सकेंगे। ऐसे में उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें दूसरी टीमों के मैच के नतीजे और उनके नेट रन रेट पर टिकी होंगी। दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस भी अपने तीन मैच गंवा चुकी है, और दो हार आखिरी दो मैचों में आयी है। लेकिन उनका NRR +0.151 बेहतर है। जो तीन बार की फाइनलिस्ट को अंतिम तीन टीमों में शामिल कर सकता है।

बता दें कि डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के सिनेरियो ज़्यादातर कुछ साफ़ पॉइंट्स बेंचमार्क के इर्द-गिर्द घूमती है। 8 पॉइंट्स एक टीम को गणितीय रूप से दौड़ में बनाए रखता है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए अच्छे नेट रन-रेट और दूसरे नतीजों की ज़रूरत होती है। 10 पॉइंट्स एक टीम को प्लेऑफ़ की दौड़ में मज़बूती से शामिल कर देता है। जबकि 12 पॉइंट्स लगभग हमेशा टॉप-टू में जगह और फ़ाइनल में सीधी जगह पक्की कर देता है।