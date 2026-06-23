Xiaomi YU7 GT ने नूर्बुर्गिंग में पहली बार ड्राइवरलेस कार का बनाया लैप रिकॉर्ड

Xiaomi YU7 GT : पिछले महीने, चीनी कंपनी शाओमी (Xiaomi) ने चीनी बाज़ार में अपना Xiaomi YU7 GT मॉडल लॉन्च किया था। इस EV ने महीने दुनिया भर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ट्रैक पैकेज से लैस Xiaomi YU7 GT ने बिना किसी ड्राइवर के, Nurburgring Nordschleife के पूरे 20.8 km के सर्किट को 10:29.483 के लैप टाइम के साथ पूरा किया। इस कामयाबी के बाद, Nurburgring ने एक नई ऑफिशियल कैटेगरी – ऑटोनॉमस ड्राइविंग (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत) – जोड़ी है।

Xiaomi YU7 GT ने इस चैलेंज के दौरान, Nordschleife के 73 मोड़ों, लगभग 300 मीटर के ऊंचाई में बदलाव और लगातार बदलते रोड सरफेस की मुश्किल स्थितियों में सभी ड्राइविंग टास्क बिना किसी इंसानी मदद के पूरे किए। इस EV की यह नई कामयाबी मुश्किल और तेज़ी से बदलती स्थितियों में Xiaomi के ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम की बेहतरीन क्षमताओं को साबित करती है। साथ ही, यह AI और एडवांस्ड व्हीकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी के गहरे इंटीग्रेशन से मिली संभावनाओं को भी दिखाती है।

बताया जा रहा है कि Xiaomi का ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम एंड-टू-एंड आर्किटेक्चर और व्हीकल डायनामिक्स मॉडल पर बना है। यह सिस्टम गाड़ी की स्थिति और सड़क के हालात को रियल-टाइम में समझता है और डायनामिक प्रेडिक्शन के ज़रिए कंट्रोल से जुड़े फैसले लेता है। तेज़ रफ़्तार और ज़्यादा लोड वाली स्थितियों में, यह सिस्टम गाड़ी की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और पावर डिलीवरी को लगातार कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है।