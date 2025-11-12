Yamaha Aerox-E electric scooter :  शानदार लुक में यामाहा ऐरॉक्स-ई इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश , जानें फीचर्स और रेंज

Yamaha Aerox-E electric scooter : देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यामाहा ने ऐरॉक्स-ई इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। यह इंटरनल कम्बश्चन इंजन (ICE) वाले Aerox का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इसका डिजाइन भी समान है। इसकी प्रमाणित रेंज 106 किलोमीटर है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री तेजी से बढ़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए Aerox E को विशेषतौर पर भारतीय मार्केट के लिए डिवेलप किया है।

‘हाई एनर्जी टाइप सेल्स’

एयरो-ई 1.5 kWh की रिमूवेबल बैटरियों के एक जोड़े के साथ आता है जो ‘हाई एनर्जी टाइप सेल्स’ का इस्तेमाल करती हैं। यह बैटरी एक इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करती है जिसका आउटपुट 9.5 kW और 48 Nm है।

रेंज

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सिंगल चार्ज में रेंज 106 किलोमीटर की होने का दावा किया गया है।

तीन राइडिंग मोड

यामाहा ऐरॉक्स-ई स्कूटर की बैटरी को डिटैच किया जा सकता है। यामाहा के Aerox E में तीन राइडिंग मोड – Standard, Eco और Power दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए Boost फीचर है।

सिंगल-चैनल ABS

Yamaha Aerox-e में डुअल एलईडी हेडलैंप और ऐप-आधारित कनेक्टिविटी वाला टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कम जगह वाले क्षेत्रों में आसानी के लिए रिवर्स मोड भी है। इसके सेफ्टी फीचर्स में सिंगल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं। इसके अलावा एक स्मार्ट की सिस्टम दिया गया है।