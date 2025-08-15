Yamaha Ray ZR and Fascino : यामाहा इंडिया ने एक साथ लॉन्च किए दो हाइब्रिड स्कूटर, जानें स्टाइलिश लुक और स्मार्ट फीचर्स

  1. हिन्दी समाचार
  यामाहा इंडिया ने अपने मशहूर स्कूटरों Ray ZR और Fascino को नए फीचर्स और कलर ऑप्शन के साथ अपडेट कर पेश किए है। 

Yamaha Ray ZR and Fascino :  यामाहा इंडिया ने अपने मशहूर स्कूटरों Ray ZR और Fascino को नए फीचर्स और कलर ऑप्शन के साथ अपडेट कर पेश किए है।  इंडिया यामाहा मोटर (IYM) प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी 125 सीसी फाई हाइब्रिड स्कूटर रेंज में कई अपडेट पेश किए हैं, जिससे कार्यक्षमता और डिजाइन दोनों में सुधार हुआ है। फैसिनो 125 फाई हाइब्रिड और रेज़आर 125 फाई हाइब्रिड मॉडल अब उन्नत तकनीकी विशेषताओं (Advanced technical characteristics) और नए रंग विकल्पों के साथ आते हैं, जिनका उद्देश्य बेहतर प्रदर्शन, सुविधा और स्टाइल प्रदान करना है। नए मॉडल बिक्री के लिए अब पूरे भारत में उपलब्ध हैं। वहीं कीमत की बात करें तो जिनकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत इस प्रकार है

पढ़ें :- 15 अगस्त से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू, खरीदने से लेकर एक्टिवेशन तक जानें पूरी डिटेल्स

कीमत
कलर टीएफटी और टीबीटी नेविगेशन के साथ फैसिनो एस 125 एफआई हाइब्रिड की कीमत 1,02,790 रुपये है; Standard Fascino S 125 FI Hybrid की कीमत 95,850 रुपये है; Fascino 125 FI Hybrid की कीमत 80,750 रुपये है; रेजेडआर स्ट्रीट रैली 125 एफआई हाइब्रिड की कीमत 92,970 रुपये है; और रेजेडआर 125 एफआई हाइब्रिड की कीमत 79,340 रुपये है।

 इंजन
2025 Yamaha Fascino 125 में 125 सीसी एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड ब्लू कोर हाइब्रिड इंजन लगा है। ये इंजन अब E20 फ्यूल कम्पैटिबल है और CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पहले जैसा ही 8 बीएचपी और 10.3 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
टेलिस्कोपिक फोर्क
इस स्कूटर में अंडरबोन चेसिस है, जबकि आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है।
ड्रम ब्रेक
इस स्कूटर में 12-इंच के अलॉय व्हील्स हैं और वेरिएंट के आधार पर आगे की तरफ डिस्क और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है।

 

पढ़ें :- Honda Activa 25th Anniversary Edition : होंडा एक्टिवा 110, 125, SP 125 25वीं वर्षगांठ संस्करण लॉन्च,जानें कीमतें और फीचर्स
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
