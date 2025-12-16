Yamuna Expressway Accident : हादसे की जांच के लिए मथुरा के जिलाधिकारी ने गठित की कमेटी, 48 घंटे में देगी रिपोर्ट

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के मथुरा जिले के बलदेव में यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर मंगलवार तड़के घने कोहरे में एक के बाद एक टकराने से सात बसों और तीन कारों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं करीब 100 लोग घायल हैं, जिनका अपचार चल रहा है।

मथुरा । यूपी के मथुरा जिले के बलदेव में यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर मंगलवार तड़के घने कोहरे में एक के बाद एक टकराने से सात बसों और तीन कारों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं करीब 100 लोग घायल हैं, जिनका अपचार चल रहा है।

यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway)  के माइल स्टोन-127 (Mile Stone-127) पर मंगलवार तड़के हुए सड़क हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह (District Magistrate Chandra Prakash Singh) ने आदेश दिए हैं कि ये कमेटी हादसे को कारणों को बताती हुई रिपोर्ट 48 घंटे में सौंपेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मथुरा भी शामिल किए गए हैं।

