Yashasvi Jaiswal: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले गरजा जायसवाल का बल्ला, शतक जड़कर बचाई मुंबई की लाज

Yashasvi Jaiswal News: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर गरज रहा है। जायसवाल ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाते हुए मंगलवार को राजस्थान के खिलाफ शतक जड़ा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में उनकी शतकीय पारी के बदौलत मुंबई मैच को ड्रॉ कराने में सफल रहा।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- IND vs SA Test: ऋषभ पंत बनाए गए टीम इंडिया के कप्तान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेंगे वापसी

23 वर्षीय स्टाइलिश बाएं हाथ के बल्लेबाज जायसवाल ने दिन की शुरुआत 56 रन से की थी। उन्होंने तेज और स्पिन दोनों के खिलाफ मजबूती से खेलते हुए 174 गेंदों पर 156 रन बनाए – जो 47 मैचों में उनका 17वां प्रथम श्रेणी शतक था। उनकी पारी में 18 चौके शामिल रहे और उनका स्ट्राइक रेट 87.20 का रहा। इस पारी ने मेहमान टीम को दूसरी पारी में मजबूत शुरुआत दिलाई, जब राजस्थान ने मुंबई के 254 रनों के जवाब में 617/6 के मजबूत स्कोर पर पारी घोषित की थी।

जायसवाल और मुर्शीद खान ने पहले विकेट के लिए 149 रन जोड़कर राजस्थान के गेंदबाज़ी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। मुंबई के इस सलामी बल्लेबाज़ ने 120 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और बाद में 172 गेंदों पर 150 रन बनाए, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर कुकना अजय सिंह की गेंद पर आउट हो गए। उस समय मुंबई का स्कोर 253/3 था। इस दौरान, जायसवाल ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए 1000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। इस तरह उनके 11 मैचों में 63 से ज़्यादा की औसत से 1086 रन हो गए हैं, जिसमें पाँच शतक भी शामिल हैं।

इससे पहले, मैच की पहली पारी में उन्होंने 97 गेंदों पर 67 रनों की जुझारू पारी खेलकर मुंबई के लिए शीर्ष स्कोरर रहे थे। मैच में अपनी शानदार बल्लेबाज़ी के अलावा, जायसवाल ने गेंदबाज़ी से भी कमाल दिखाया और राजस्थान के शीर्ष स्कोरर दीपक हुड्डा का विकेट लिया, जिन्होंने 248 रन बनाए।

दो साल पहले अपने पदार्पण के बाद से भारतीय टेस्ट टीम में नियमित रूप से शामिल जायसवाल वेस्टइंडीज़ सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 73 की औसत से 219 रन बनाए, जिसमें दिल्ली में खेली गई 175 रन की पारी भी शामिल है। दिल्ली में खेली गई इस पारी ने उन्हें ग्रीम स्मिथ के बाद 24 साल की उम्र से पहले सलामी बल्लेबाज़ के रूप में सात टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज़ बना दिया।

पढ़ें :- RCB के कप्तान का रणजी ट्रॉफी में गरजा बल्ला, पंजाब के खिलाफ जड़ा दोहरा शतक

यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2025 में 14 मैचों में 559 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स के शीर्ष स्कोरर भी रहे। घरेलू टीम के लिए, कुणाल सिंह राठौर और अशोक शर्मा, जो रॉयल्स टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने भी प्रभावित किया। कुणाल सिंह राठौर ने पहली पारी में छह कैच लपके और 31 रनों की पारी खेली। अशोक शर्मा ने अपने दूसरे ही प्रथम श्रेणी मैच में अजिंक्य रहाणे, सिद्धेश लाड और सरफराज खान की अनुभवी तिकड़ी को आउट करके 76 रन देकर 3 विकेट लिए। राजस्थान बनाम मुंबई रणजी ट्रॉफी मैच ड्रॉ रहा।

