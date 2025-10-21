IND vs SA Test: ऋषभ पंत बनाए गए टीम इंडिया के कप्तान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेंगे वापसी

IND A vs SA Test: भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वापसी करने के लिए तैयार हैं। उन्हें 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैचों में इंडिया ए की कप्तानी सौंपी गयी है। इस साल की शुरुआत में जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के बाद वह क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन बाएं हाथ के इस खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी हो रही है।

पंत चोट के कारण इंग्लैंड में पांचवां टेस्ट और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो घरेलू टेस्ट मैच नहीं खेल पाये थे। अब इंडिया ए का कप्तान बनाए जाने के बाद पंत की टीम इंडिया की सीनियर टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीद है। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैचों के लिए दो अलग-अलग टीमों की घोषणा की है। साई सुदर्शन को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। ये दोनों चार दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा सीमित ओवरों के दौरे के समय में खेले जाने हैं, इसलिए पहले मैच के लिए चुनी गई टीम में मुख्य रूप से रणजी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।

इंडिया ए टीम में 18 वर्षीय आयुष म्हात्रे को रजत पाटीदार के साथ टीम में शामिल किया गया है, जबकि आयुष बदोनी भारत ए टीम में अपनी जगह बनाए रखेंगे। इनके अलावा, टीम में टेस्ट संभावितों देवदत्त पडिक्कल, सुदर्शन और एन जगदीशन जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं। बाकी टीम में ऑलराउंडर हर्ष दुबे, तनुश कोटियन और मानव सुथार शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी आक्रमण में यश ठाकुर, अंशुल कंबोज और सारांश जैन शामिल हैं। दुबे, कोटियन, ठाकुर और सुथार की चौकड़ी ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैचों में हिस्सा लिया था।

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम:

ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी, सारांश जैन

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम:

ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप