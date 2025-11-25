यूट्यूबर ने की साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापती की बुराई, समर्थकों ने पीटा, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापती (South cinema superstar Vijay Thalapathy) की बुराई करना एक यूट्यूबर को भारी पड़ गया। सुपरस्टार के समर्थकों ने एक सिनेमा घर के बाहर यूट्यूबर की जमकर पिटाई कर कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में सुपरस्टार के चार समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापति सिनेमा जगत के बाद अब राजनीति में कदम रख चुके है। उन्होने कई सुपरहीट फिल्मे की है और देश भर में उनके फैन है। सुपरस्टार ने फिल्मी दुनिया के बाद राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी तमिलागा वेट्री कजहगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) बनाया। मुगलिवव्कम निवासी किरण ब्रूस ने बताया कि वह एक यूट्यूबर है। उन्होने बताया कि 21 नवंबर को एक सिनेमा घर के एक्टर विजय की पार्टी के समर्थकों ने उनकी पिटाई कर ​दी थी। इस पर उन्होने पुलिस थाने जा कर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने वडापलानी में एक सिनेमा हॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की और यूट्यूबर पर हमला करने वालों चार आरोपियों को गिरफ्तार कर ​लिया। आरोपियों की शिनाख्त बालकृष्णन, धनुष, अशोक और पार्थसारथी के रूप में हुई है। पीड़ित के मुताबिक हमालवरों ने उन्हे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बता दे कि तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे के बाद विजय की पार्टी सुर्खियों में आई थी। करूर जिले के वेलुसाम्यपुरम में टीवीके की राजनीतिक रैली में भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। इस पर यूट्यूबर ने विजय थलापति की रैली को लेकर बुराई थी। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने एसआईटी जांच के आदेश दिए है। वहीं टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की मांग की है। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है।