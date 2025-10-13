Bigg Boss 19 से बाहर हुए जीशान कादरी , 7 वीक में कमाए इतने इतने लाख

  1. हिन्दी समाचार
मोस्ट फेमस शो बिगबॉस  19 जो लगातार चर्चाओं  में बना हुआ है। जैसे जैसे फ़िनाले के दिन करीब आ रहे हैं वैसे ही घर में खूब दंगे हो रहे हैं। कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई-झगड़े कम नहीं हुए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं, जो बिना बात के भी झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। वीकेंड वार  में सलमान ने घरवालों के साथ एक टास्क किया और इसमें ज्यादातर ने नीलम गिरी को निशाना बनाया। बाद में नीलम रोई भी। वहीं, होस्ट ने एक सदस्य तो घर से एविक्ट भी किया और वो हैं जीशान कादरी। जानकारी के लिए बता दें कि  जीशान इस सीजन बिग बॉस के घर में करीब 7 हफ्ते रहे।

 बिग बॉस 19 से कितनी हुई जीशान कादरी की कमाई

बिग बॉस 19 से एविक्ट होने वाले जीशान कादरी चौथे कंटेस्टेंट बन गए हैं । जीशान घर में करीब 45 दिन  तक रहे। इतने दिनो में जीशान घर खूब लड़ाई झगड़ा किए। इसके साथ  ही वो अपनी बात बड़े कि बेबाक तरीके से रखते थे। आखिरकार बिग बॉस से उनका सफर 7 हफ्तों बाद खत्म हो गया। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार जीशान घर आने से पहले एक एपिसोड के 5 लाख लिए थे। इस हिसाब से जीशान 35 लाख कि कमाई करके बाहर हुए हैं। उनसे पहले नगमा, नतालिया और आवेज दरबार घर में एविक्ट हो चुके हैं।

बिग बॉस 19 के घर में ऐसे हुआ एविक्शन ड्रामा

वीकेंड वार में सलमान खान ने सबसे पहले मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे को सुरक्षित घोषित किया। इसके बाद अशनूर, बसीर, जीशान और नीलम के साथ उन्होंने एक गेम खेला। चारों को हरी और लाल बत्ती वाले पेडेस्टल पर खड़ा किया। सबसे पहले बसीर सुरक्षित नीचे उतरे, उसके बाद अशनूर और नीलम भी बेघर होने से बच गईं। आखिर में जीशान घर से बाहर हुए। जीशान को सभी ने गले मिलकर बड़े प्यार से विदा किया । कुछ घरवाले उनके जाने से काफी उदास भी नजर आए। सूत्रों के मुताबिक जीशान के बाहर जाते ही अब घर का गेम पूरा बदला-बदला सा नजर आएगा। अब ये देखना मजेदार होगा कि क्या अमाल और बसीर की जोड़ी बनी रहेगी या फिर उनके जाने के बाद दोनों की दोस्ती टूट जाएगी? क्योंकि कहीं न कहीं जीशान के चलते दोनों साथ-साथ नजर आते थे। वहीं, जीशान के जाने से सबसे बड़ा झटका तान्या को लगा है। वे रोते हुए अमाल से कहती नजर आईं थी कि उन्हें अब कौन सपोर्ट करेगा।

