Zia Khaleda Death: बांग्लादेश की पहली महिला PM जिया खालिदा का निधन; भारत में जन्मी पर पाकिस्तान की रहीं समर्थक

Zia Khaleda Death: राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरवाद और हिंसा के दौर से गुजरे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिया खालिदा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहीं 80 वर्षीय खालिदा ने सुबह करीब 6:00 बजे अंतिम सांसें लीं। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की जानकारी दी।

जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख खालिदा जिया 20 दिन से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा पिछले कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ रहीं थीं। उनके परिवार और पार्टी नेताओं ने निधन की पुष्टि की है। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और बीएनपी चेयरपर्सन के प्रेस विंग के एक अधिकारी शमसुद्दीन दीदार ने भी खालिदा के निधन की पुष्टि की। बीएनपी ने फेसबुक पेज पर लिखा, “खालिदा जिया का निधन सुबह करीब 6:00 बजे फज्र की नमाज़ के ठीक बाद हुआ।”

बता दें कि खालिदा जिया का मूल नाम खालिदा खानम पुतुल था और उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के जलपाईगुड़ी में हुआ था। 1947 के भारत विभाजन के बाद उनका परिवार दिनाजपुर शहर चला गया था। बांग्लादेश में खालिदा की राजनीति भारत विरोधी बांग्ला राष्ट्रवाद पर टिकी थी। वह पाकिस्तानी प्रोपगैंडा की पैरोकार रही हैं। खालिदा पहली बार 1991 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं। देश की वह पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद उन्होंने 1996 और 2001 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली।