Zubeen Garg Death Case : जुबीन गर्ग के निधन मामले असम पुलिस का बड़ा एक्शन, अब चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग को किया गिरफ्तार

मशहूर गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg ) के निधन मामले में चल रही जांच में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने गायक के चचेरे भाई और असम पुलिस (Assam Police) सेवा अधिकारी संदीपन गर्ग (DSP Sandipan Garg) को गिरफ्तार कर लिया है।

संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मशहूर गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg ) के निधन मामले में चल रही जांच में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने गायक के चचेरे भाई और असम पुलिस (Assam Police) सेवा अधिकारी संदीपन गर्ग (DSP Sandipan Garg) को गिरफ्तार कर लिया है। वह सिंगापुर (Singapore) में उस नौका पर गायक के साथ मौजूद थे, जहां उनका निधन हुआ था।

अब तक इस मामले में पांच लोग गिरफ्तार

एसआईटी/सीआईडी (SIT/CID) ने अब तक इस मामले में कार्यक्रम आयोजक श्यामकानु महंत, जुबीन गर्ग (Zubeen Garg ) के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सह-गायक अमृतप्रभा महंत सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

