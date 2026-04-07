मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- अपना घर छोड़ हैदराबाद भाग गए पवन खेड़ा

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा राष्ट्रीय राजधानी में उनके घर पर असम पुलिस की तलाशी के बाद नई दिल्ली से हैदराबाद भाग गए। सीएम सरमा ने कहा कि उन्हें मीडिया के ज़रिए इस घटनाक्रम के बारे में पता चला और उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। सरमा ने कहा कि वह कल गुवाहाटी से भाग गए थे। मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला है कि पुलिस दिल्ली में उनके घर गई थी, लेकिन वह हैदराबाद भाग गए हैं। कांग्रेस के इस दावे पर चल रहे विवाद के बीच कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट हैं। असम पुलिस ने दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर की तलाशी ली। यह तलाशी सोमवार को सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा द्वारा इस मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद हुई।

गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पवन खेड़ा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था। सरमा ने कहा कि मैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। बस कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। हम चुनावों में कम से कम 100 सीटें जीतेंगे। सीएम सरमा ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया और दावा किया कि दुबई में अपार्टमेंट से उनके परिवार को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए संपत्ति के दस्तावेज़, दस्तावेज़-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म Scribd से चुराए गए थे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राज्य में कांग्रेस खत्म हो चुकी है और साथ ही कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई और पवन खेड़ा से जुड़े पासपोर्ट विवाद में पाकिस्तानी संबंधों के अपने आरोपों को दोहराया, जो उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा से संबंधित दावों को लेकर है। सरमा ने कहा कि असम में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे को भी इसी तरह फंसाया था। बता दे कि असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।