कमाई के मामले में फिल्म बॉर्डर-2 ने तोड़ा रिकार्ड, दूसरे दिन कमाएं 40.59 करोड़ रुपए

अभिनेता सनी देओल की फिल्म बॉर्डर-2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखी है। फिल्म ने दूसरे दिन कलेक्शन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। शुक्रवार 23 जनवरी को शानदार ओपनिंग के बाद, यह वॉर ड्रामा शनिवार को और तेज़ी से आगे बढ़ा, जिसे पूरे देश के दर्शकों से मिले अच्छे रिव्यू का फ़ायदा मिला। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फ़िल्म ने दूसरे दिन 26.46 प्रतिशत की ग्रोथ देखी और 40.59 करोड़ रुपए कमाए।

By Satish Singh 
मुंबई। अभिनेता सनी देओल (Actor Sunny Deol) की फिल्म बॉर्डर-2 (film border-2) ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखी है। फिल्म ने दूसरे दिन कलेक्शन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। शुक्रवार 23 जनवरी को शानदार ओपनिंग के बाद, यह वॉर ड्रामा शनिवार को और तेज़ी से आगे बढ़ा, जिसे पूरे देश के दर्शकों से मिले अच्छे रिव्यू का फ़ायदा मिला। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Trade analyst Taran Adarsh) के मुताबिक फ़िल्म ने दूसरे दिन 26.46 प्रतिशत की ग्रोथ देखी और 40.59 करोड़ रुपए कमाए। इस मल्टी-स्टारर वॉर ड्रामा ने शुक्रवार को 32.10 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ शानदार शुरुआत की थी। अब भारत में इसका दो दिन का कुल नेट बिज़नेस 72.69 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह फ़िल्म एक बड़े एक्सटेंडेड वीकेंड की ओर बढ़ रही है, जिसमें रविवार और सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने से और भी ज़्यादा कमाई होने की उम्मीद है।

आदर्श के अनुसार मज़बूत पब्लिक रिस्पॉन्स से फ़िल्म को मास सर्किट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली है, जहां कई थिएटर लगभग पूरी क्षमता से चल रहे हैं। मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी, जहां फ़िल्म की शुक्रवार को धीमी शुरुआत हुई थी, शनिवार को दर्शकों की संख्या में काफ़ी सुधार हुआ। यह फ़िल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और दिखाती है कि कैसे सेना, नौसेना और वायु सेना एक साथ मिलकर एक ताक़त के रूप में लड़ती हैं। यह सनी देओल को एक बार फिर वर्दी में वापस लाती है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म बॉर्डर-2 में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ ने जेपी दत्ता की जेपी फ़िल्म्स (Gulshan Kumar and T-Series acquire JP Dutta’s JP Films) के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

