हिंदू नेता के अंतिम संस्कार करने के 24 घंटे बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने दिनदहाड़े मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, हत्यारे के दोनों टांगो में लगी गोली

मुरादाबाद:- मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक आरोपी को मुरादाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. हत्या के आरोपी के दोनों टांगो में गोली लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं. पुलिस पूछताछ में घायल आरोपी शनि दिवाकर ने कमल चौहान की हत्या करना कबूल किया. हत्या में शामिल बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही हैं.

बीते रविवार की रात कटघर थाना क्षेत्र की दस सराय चौकी के पीछे हिस्ट्रीशिटर कमल चौहान की हिस्ट्रीशिटर शनि दिवाकर और उसके साथियों ने मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. कमल चौहान को तीन गोलियां लगी थी. हत्या का कारण नशे के कारोबार में अपना वर्चस्व जमाने के लिए की गयी थी. मृतक कमल चौहान का सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने के बाद परिजनों ने हंगामा किया था. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 थाने की पुलिस फोर्स लगायी गयी थी. पुलिस को परिजनों ने आश्वासन दिया की हत्या आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जायेगा. उसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया गया.

शव के अंतिम संस्कार के 24 घंटे के अंदर हत्या आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया :-

पुलिस ने हमलोग चौहान के परिजनों को आश्वासन दिया था की हत्या आरोपी जल्द गिरफ्तार किया जायेगा. अभी मृतक कमल चौहान के अंतिम संस्कार को 24 घंटे भी नहीं बीते थे की हत्या आरोपी शनि दिवाकर को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया हैं. इस दौरान शनि दिवाकर के दोनों टांगो में गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी मौजूद रहे और खुद मुठभेड़ की निगरानी की उन्होंने बताया की हत्या आरोपी से पूछताछ के दौरान घायल शनि दिवाकर ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया. पुलिस के अनुसार रविवार की रात हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की गोली मारकर हत्या की गई थी. इस मामले में पुलिस ने प्रारंभिक जांच के तहत पहले ही 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी. शनि दिवाकर के खिलाफ जनपद में पहले से ही 19 मुकदमे दर्ज हैं वह हिस्ट्रीशीटर भी था. एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश सामने आई है आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करता है. मुठभेड़ के बाद मामले की तहकीकात तेज कर दी गई है. पुलिस ने यह भी बताया कि शनि दिवाकर के अलावा अन्य आरोपीयों की भी जल्द गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद