  'केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र में पहले ही हटा दिए गए थे 42000 वोट…' राहुल के बाद AAP ने किया वोट काटने का दावा

Vote deletion Controversy: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कई राज्यों में उनकी पार्टी का वोट काटने का आरोप लगाया था। राहुल ने दावा किया कि सॉफ्टवेयर के जरिये कांग्रेस का वोट डिलीट किया जा रहा है, दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक निशाने पर हैं। उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा, 'कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,018 वोट डिलीट पाए गए।' अब आम आदमी पार्टी ने भी वोट हटाये जाने के आरोप लगाए हैं।

दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सात पन्नों का एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह पत्र दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने 5 जनवरी को तत्कालीन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सौंपा था। इस पत्र में उन मतदाताओं के नाम और पते का विवरण दिया गया है जिनकी पहचान का कथित तौर पर फर्जी वोट विलोपन आवेदन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मूल प्रस्तुतिकरण के अनुसार, इसमें छद्म पहचान के मामलों और आपराधिक जाँच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “कुल 2,776 आवेदन दाखिल किए गए, और उसके बाद 16 दिसंबर को 234 आवेदन, 17 दिसंबर को 298 आवेदन, 24 दिसंबर को 1,103 आवेदन, 25 दिसंबर को 982 आवेदन और 26 दिसंबर को 989 आवेदन वोट कटवाने के लिए दाखिल किए गए। इस तरह, 19 दिसंबर को भी 500, 700, यहां तक कि 1,000 आवेदन जमा किए गए। इससे पता चलता है कि हर दिन, वोट कटवाने के आवेदन केवल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ही दाखिल किए जा रहे थे।’

भारद्वाज ने आगे कहा, “मैं आपके ध्यान में एक संबंधित मामला भी लाना चाहता हूँ: जब मतदाता सूची का सारांश संशोधन किया गया और अक्टूबर के अंत तक नई सूची तैयार की गई, तब तक अरविंद केजरीवाल के 2020 के चुनावों के 1,48,000 वोट पहले ही घटकर 1,06,000. यानी उनके निर्वाचन क्षेत्र में 42,000 वोट पहले ही हटा दिए गए थे। इसके अलावा, 66,000 अतिरिक्त वोट हटाने के लिए आवेदन दायर किए गए थे।”

