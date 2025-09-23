71st National Film Awards : राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार start , अवॉर्ड लेने दिल्ली पहुंचे शाहरुख खान और मोहनलाल

नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो की इंडियन सिनेमा के मोस्ट फेमस अवार्ड्स में से एक है । भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस पुरस्कार समारोह में हर साल भारतीय फिल्म कलाकारों को उनके अद्वितीय कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। ये कार्यकर्म आज यानी 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है । जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शाहरुख खान, रानी मुखर्जी से लेकर मोहनलाल सहित कई बड़े सितारे अपना अवॉर्ड लेने दिल्ली पहुंच गए हैं।

1 अगस्त को नामों का ऐलान किया गया था

1 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड 2023 के नामों का ऐलान किया गया था। इनमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी जैसे सितारों के नाम शामिल हैं। भव्य कार्यक्रम को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अवॉर्ड के लिए नामित सितारों को सम्मानित किया जाएगा। देश कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस अवार्ड्स से स्टार्स को सम्मानित करेंगी ।

रानी मुखर्जी-शाहरुख खान को पहली बार मिलेगा नेशनल अवॉर्ड

अपने 30 साल से ज्यादा के करियर में रानी मुखर्जी और शाहरुख खान को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शाहरुख खान को 2023 में रिलीज हुई ‘जवान’ के लिए बेस्ट एक्टर और रानी मुखर्जी को इसी साल रिलीज हुई ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे’ के लि बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा।

विक्रांत मैसी पहुंचे विज्ञान भवन

विक्रांत मैसी भी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल होने पहुंचे गए हैं। उन्हें फिल्म “12वीं फेल” में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा।

विजेताओं की सूची

बेस्ट फीचर फिल्म- 12th फेल

बेस्ट हिंदी फिल्म- कटहल- ए जैकफ्रुट मिस्ट्री

बेस्ट एक्टर- शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)

बेस्ट एक्ट्रेस- रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे)

दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड- मोहनलाल

बेस्ट पॉपुलर फिल्म- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

बेस्ट कोरियोग्राफी- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंढोरा बाजे रे)

बेस्ट डायरेक्शन – द केरल स्टोरी (सुदीप्तो सेन)

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी- द केरल स्टोरी

बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर- शिल्पा राव (छलिया, जवान)

बेस्ट मेल सिंगर- प्रेमिस्थुन्ना (बेबी, तेलुगु)

बेस्ट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर-सैम बहादुर

स्पेशल मेंशन- एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर)- एम आर राधाकृष्णन

बेस्ट साउंड डिजाइन – एनिमल (हिंदी)

अन्य भाषा में

बेस्ट तेलुगु फिल्म- भगवंत केसरी

बेस्ट तमिल फिल्म- पार्किंग

बेस्ट गुजराती फिल्म- वश

बेस्ट कन्नड़ फिल्म- द रे ऑफ होप

बेस्ट फिल्म क्रिटीक- उत्पल दत्ता (असम)

बेस्ट एक्शन डायरेक्शन- हनु-मैन (तेलुगु)

बेस्ट लिरिक्स- बलगम ( द ग्रुप)- तेलुगु