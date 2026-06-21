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तमिलनाडु की सीफ़ूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक से 7 महिलाओं की मौत, 67 कर्मचारी घायल, 9 वेंटिलेटर पर

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर ज़िले में रविवार को एक सीफ़ूड एक्सपोर्ट फ़ैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई। इस हादसे में सात महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 67 अन्य घायल हो गए। घायलों में से नौ लोग वेंटिलेटर पर हैं। गैस लीक 'सेंट पीटर्स पॉल सीफ़ूड्स एक्सपोर्ट्स' यूनिट में हुई।

By santosh singh 
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तिरुवल्लूर। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर ज़िले में रविवार को एक सीफ़ूड एक्सपोर्ट फ़ैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई। इस हादसे में सात महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 67 अन्य घायल हो गए। घायलों में से नौ लोग वेंटिलेटर पर हैं। गैस लीक ‘सेंट पीटर्स पॉल सीफ़ूड्स एक्सपोर्ट्स’ यूनिट में हुई।

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घटना की जानकारी मिलने पर, अराक्कोनम में 4 बटालियन मुख्यालय से NDRF की 30 सदस्यों वाली एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। हालात को देखते हुए, NDRF की टीम गैस का पता लगाने वाले उपकरणों और खास CBRN (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर) आपदा-प्रतिक्रिया उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुँची।

कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत हुई

माना जा रहा है कि अमोनिया लीक सीफ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट से शुरू हुई और पूरे परिसर में फैल गई। कई कर्मचारियों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की, जबकि कुछ के मुंह और नाक से खून आने की भी खबर है।
प्रभावित कर्मचारियों को इलाज के लिए पास के प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। कई कर्मचारी अभी भी मेडिकल देखरेख में हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल नौ कर्मचारियों को एम्बुलेंस से चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

NDRF की खास रिस्पॉन्स टीम तैनात 

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पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। ज़िला प्रशासन के अनुरोध पर, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF) ने अराक्कोनम में अपनी 4थी बटालियन से एक खास केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) रिस्पॉन्स टीम तैनात की।

30 सदस्यों वाली इस टीम को गैस का पता लगाने वाले उपकरणों, सुरक्षात्मक गियर और खास बचाव उपकरणों के साथ भेजा गया, ताकि लीक के असर का पता लगाया जा सके, इलाके को सुरक्षित किया जा सके और बचाव कार्यों में मदद की जा सके। पेरियापालयम पुलिस (Periyapalayam Police) ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है।

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