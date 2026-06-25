  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Viral Video : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 300 बसों को दिखाई हरी झंडी, फिर उसमें बैठकर किया सफर

Viral Video : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 300 बसों को दिखाई हरी झंडी, फिर उसमें बैठकर किया सफर

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय (Chief Minister Joseph Vijay) ने जब से सीएम की कुर्सी संभाली है, तब से ही वह चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने चेन्नई (Chennai) में नई सरकारी बसों का उद्घाटन किया। इसके बाद वह मंच छोड़कर बस पर बैठे। यही नहीं उन्होंने बस कंडक्टर और ड्राइवर से भी बातचीत की।

By santosh singh 
Updated Date

चेन्नई। तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय (Chief Minister Joseph Vijay) ने जब से सीएम की कुर्सी संभाली है, तब से ही वह चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने चेन्नई (Chennai) में नई सरकारी बसों का उद्घाटन किया। इसके बाद वह मंच छोड़कर बस पर बैठे। यही नहीं उन्होंने बस कंडक्टर और ड्राइवर से भी बातचीत की। इस मामले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

पढ़ें :- तमिलनाडु की सीफ़ूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक से 7 महिलाओं की मौत, 67 कर्मचारी घायल, 9 वेंटिलेटर पर

शहर में 300 नई सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद, विजय एक बस में सवार हुए और शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्रू से बातचीत की और रास्ते में लोगों का अभिवादन किया। इस बीच मुख्यमंत्री सफेद शर्ट और धूप का चश्मा पहने नजर आए। जबकि मंत्री उनके पास में खड़े थे।

पढ़ें :- ​तमिलनाडु में राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को देकर CM विजय खेल गए बड़ा गेम, लोकसभा चुनाव पर 2029 नजर

विजय ने की कंडक्टर से बातचीत

एक वीडियो में, वह कंडक्टर के साथ लंबी बातचीत करते हुए दिखे। दूसरे वीडियो में, वह उसके साथ तस्वीर के लिए पोज देते हुए दिखे। उन्हें स्टाफ के साथ बातचीत जारी रखने से पहले ड्राइवर के कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए भी देखा गया। जब बस चेन्नई से गुजर रही थी, तो विजय रास्ते में जमा लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए दिखे।

सार्वजनिक परिवहन होगा मजबूत

300 बसों का यह बेड़ा तमिलनाडु सरकार की तरफ से सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत शुरू किया गया है।

पढ़ें :- अन्नामलाई के इस्तीफे से तमिलनाडु BJP को लगा बड़ा झटका! हाईकमान की कोशिशें भी हुईं फेल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral Video : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 300 बसों को दिखाई हरी झंडी, फिर उसमें बैठकर किया सफर

Viral Video : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने 300 बसों को दिखाई...

Car Blast Video : उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से वैन लटकाकर किया ब्लास्ट, आयोजक समेत 4 पर FIR

Car Blast Video : उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से...

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे, बोले-RSS के हाथ की कठपुतली है बीजेपी, संघ को हिलाने पर फुफकारती है भाजपा

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे, बोले-RSS के हाथ की कठपुतली है...

भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत क्या है? पासपोर्ट विवाद पर भड़के जावेद अख्तर, सिस्टम पर दागे तीखे सवाल- 'क्या वे कुछ लोगों को यह दस्तावेज'

भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत क्या है? पासपोर्ट विवाद पर भड़के जावेद...

200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, वापस ली अपनी याचिका

200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट...

राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज की बीजेपी संगठन में औपचारिक एंट्री, बोले-24 वर्षों का अटूट विश्वास, समर्पण और सेवा का सफर…

राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज की बीजेपी संगठन में औपचारिक एंट्री,...