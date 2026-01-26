77th Republic Day : सीएम योगी ने तिरंगे को दी सलामी, बोले- 76 वर्षों में प्रत्येक भारतीय गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए नए भारत का कर रहा है दर्शन

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) रंगारंग कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से मना जा रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व पर सीएम योगी (CM Yogi) ने कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास में तिरंगा फहराया। इसके बाद झंडे को सलामी दी। उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस (Republic Day)की शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि 76 वर्षों इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं। इस सबके के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करता हूं। जिनके नेतृत्व में भारत ंमें स्वाधीनता आंदोलन ने स्मृतियां प्राप्त कीं।

सीएम योगी (CM Yogi) ने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पी लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेता सुभाषचंद्र बोष समेत भारत के उन महान सपूतों को भी याद किया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। देश को स्वतंत्र कराया।