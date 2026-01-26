  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. 77th Republic Day : सीएम योगी ने तिरंगे को दी सलामी, बोले- 76 वर्षों में प्रत्येक भारतीय गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए नए भारत का कर रहा है दर्शन

77th Republic Day : सीएम योगी ने तिरंगे को दी सलामी, बोले- 76 वर्षों में प्रत्येक भारतीय गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए नए भारत का कर रहा है दर्शन

यूपी की राजधानी लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) रंगारंग कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से मना जा रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व पर सीएम योगी (CM Yogi)  ने कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास में तिरंगा फहराया। इसके बाद झंडे को सलामी दी। उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस (Republic Day)की शुभकामनाएं दीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) रंगारंग कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से मना जा रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व पर सीएम योगी (CM Yogi)  ने कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास में तिरंगा फहराया। इसके बाद झंडे को सलामी दी। उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस (Republic Day)की शुभकामनाएं दीं।

पढ़ें :- Republic Day: लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य झांकियां, सीएम बोले-सुसज्जित परेड ने सभी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को नव ऊर्जा प्रदान की

इस मौके पर सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि 76 वर्षों इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं। इस सबके के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करता हूं। जिनके नेतृत्व में भारत ंमें स्वाधीनता आंदोलन ने स्मृतियां प्राप्त कीं।

पढ़ें :- गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज भावुक बयान, बोले-'मृत्यु से नहीं डरते सच्चे देशभक्त', राष्ट्र को अपना सर्वस्व अर्पित करने को रहते हैं तत्पर

सीएम योगी (CM Yogi)  ने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पी लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेता सुभाषचंद्र बोष समेत भारत के उन महान सपूतों को भी याद किया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। देश को स्वतंत्र कराया।

पढ़ें :- गणतंत्र दिवस पर डॉ प्रियंका मौर्य ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, कहा-उनका त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सेवा ही सच्चा धर्म

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Republic Day: लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य झांकियां, सीएम बोले-सुसज्जित परेड ने सभी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को नव ऊर्जा प्रदान की

Republic Day: लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य झांकियां, सीएम बोले-सुसज्जित...

गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज भावुक बयान, बोले-'मृत्यु से नहीं डरते सच्चे देशभक्त', राष्ट्र को अपना सर्वस्व अर्पित करने को रहते हैं तत्पर

गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज भावुक बयान, बोले-'मृत्यु से नहीं डरते सच्चे...

77th Republic Day : सीएम योगी ने तिरंगे को दी सलामी, बोले- 76 वर्षों में प्रत्येक भारतीय गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए नए भारत का कर रहा है दर्शन

77th Republic Day : सीएम योगी ने तिरंगे को दी सलामी, बोले-...

गणतंत्र दिवस पर डॉ प्रियंका मौर्य ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, कहा-उनका त्याग हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सेवा ही सच्चा धर्म

गणतंत्र दिवस पर डॉ प्रियंका मौर्य ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन,...

दरिंदों ने हैवानियत की हदे की पार, कक्षा छह की छात्रा के साथ छह माह तक किया दुष्कम, पहले हल्द्धानी में फिर गोरखपुर में बेचा

दरिंदों ने हैवानियत की हदे की पार, कक्षा छह की छात्रा के...

असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने फहराया तिरंगा,अधिकारियों ने दी सलामी

असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने फहराया तिरंगा,अधिकारियों ने दी सलामी