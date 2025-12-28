  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO: भीड़ ने दुकान में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ता को जमकर पीटा, क्रिसमस पर लगाया था आपत्तिजनक स्टेटस

VIDEO: भीड़ ने दुकान में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ता को जमकर पीटा, क्रिसमस पर लगाया था आपत्तिजनक स्टेटस

बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यकर्ता पर जब हमला हुआ उस समय वह अपनी दुकान पर था। 20 से 30 लोगों जबरदस्ती दुकान में घस गए थे। भीड़ ने लात घूंसों के साथ चप्‍पल, बाल्‍टी और डंडा जिसके हाथ में जो आया, उसी से मारा। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियोां की तलाश कर रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यकर्ता पर जब हमला हुआ उस समय वह अपनी दुकान पर था। 20 से 30 लोगों जबरदस्ती दुकान में घस गए थे। भीड़ ने लात घूंसों के साथ चप्‍पल, बाल्‍टी और डंडा जिसके हाथ में जो आया, उसी से मारा। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियोां की तलाश कर रही है।

पढ़ें :- Bank Holiday 2026 : अगले साल 100 से ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, RBI ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर, देखें लिस्ट

बता दे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता अर्जुन सिंट की ठाणे में मोबाइल की दुकान है। उन्होने क्रिसमस पर एक आपत्तिजनक स्टेटस लगाया था। अर्जुन सिंह ने बताया कि पहले चार लोग मोबाइल से जुड़ी बात कहकर दुकान में आ गए। कुछ ही देर में बाकी लोग जबरन अंदर आए और घूंसे, लात, चप्पल, जूते, बाल्टी और ड्रम से बेरहमी से पीटा। इस दौरान अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन कहां से उन पर हमला कर रहा है। अर्जुन सिंह की जमकर पिटाई करने के बाद हमलावर चेतावनी देते हुए नजर आए और फिर चले गए। अर्जुन पर हमले की ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहनी आर्मी की वर्दी, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर की बड़ी घोषणा

VIDEO: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहनी आर्मी की वर्दी, यूक्रेन...

Today weather :दिल्ली-NCR सहित यूपी-बिहार में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, दूर दूए तक नहीं दिखेंगे सूर्य देवता

Today weather :दिल्ली-NCR सहित यूपी-बिहार में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, दूर दूए...

बारामती में असीमित क्षमता है, जो एक असाधारण नेता और मेरे गुरु, शरदचंद्र पवार के विज़न से संभव हुआ: गौतम अदानी

बारामती में असीमित क्षमता है, जो एक असाधारण नेता और मेरे गुरु,...

VIDEO: भीड़ ने दुकान में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ता को जमकर पीटा, क्रिसमस पर लगाया था आपत्तिजनक स्टेटस

VIDEO: भीड़ ने दुकान में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ता को जमकर...

VIDEO: हॉरर-फैंटेसी फिल्म द राजासाब के प्री-रिलीज़ इवेंट में प्रभास ने संजय दत्त को लेकर कही बड़ी बात, कहा- मैं सीन देख कर भूल जाता हूं

VIDEO: हॉरर-फैंटेसी फिल्म द राजासाब के प्री-रिलीज़ इवेंट में प्रभास ने संजय...

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर, बेटी के साथ खेलते नजर आ रहे है बल्लेबाज के केएल राहुल

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर,...