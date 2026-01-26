नव ज्योति स्कॉलर्स एकेडमी में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन, विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया शुभारंभ

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर नव ज्योति स्कॉलर्स एकेडमी में प्रभात फेरी, रैली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में सराबोर रहा और बच्चों के उत्साह से वातावरण गूंज उठा।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक ऋषि त्रिपाठी ने रिबन काटकर किया। उन्होंने विद्यार्थियों के अनुशासन, ऊर्जा और देशभक्ति से परिपूर्ण प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में संविधान के प्रति सम्मान, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक दायित्व की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के इस प्रयास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य शिरीष पाण्डेय की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने अपने उद्बोधन में गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को संविधान के आदर्शों एवं कर्तव्यों का पालन करने का संदेश दिया।

इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक–शिक्षिकाओं, नगर के सम्मानित नागरिकों एवं अभिभावकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख गणमान्य नागरिकों में रवि वर्मा, दीपक बाबा,विजय रौनियार, कृपा शंकर मद्धेशिया, प्रेम जायसवाल, आज़ाद सिंह, दीपक त्रिपाठी, अशोक मद्धेशिया, वीरेन्द्र मद्धेशिया, नवनीत श्रीवास्तव सहित अन्य सम्मानित नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट