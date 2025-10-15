लंबे इंतज़ार के बाद कजरी को मिली पक्की सड़क, विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया लोकार्पण

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा कजरी में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने अपने विधायक निधि से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण किया। सड़क निर्माण से प्रसन्न ग्रामीणों ने विधायक का जोरदार स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

काफी समय से दुर्गेश कुमार के मकान से हरिराम के मकान तक का मार्ग जर्जर अवस्था में था, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी असुविधा होती थी। क्षेत्रवासियों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने अपने निधि से सड़क निर्माण की स्वीकृति दी, जिसके पूरा होने पर लोगों को बड़ी राहत मिली है।

लोकार्पण के मौके पर विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं और जनता की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

सड़क निर्माण से खुश ग्रामीणों ने कहा कि अब उन्हें आवागमन में सुविधा होगी और बरसात के मौसम में होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। विधायक की इस पहल से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिल रही है।

रिपोर्ट -विजय चौरसिया