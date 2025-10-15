  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लंबे इंतज़ार के बाद कजरी को मिली पक्की सड़क, विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया लोकार्पण

लंबे इंतज़ार के बाद कजरी को मिली पक्की सड़क, विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया लोकार्पण

ग्राम सभा कजरी को मिली नई सौगात, विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया सीसी रोड का लोकार्पण

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा कजरी में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने अपने विधायक निधि से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण किया। सड़क निर्माण से प्रसन्न ग्रामीणों ने विधायक का जोरदार स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

पढ़ें :- UP News : 24 घंटे में हत्याकांड का पर्दाफाश, आठ साल के बेटे ने पुलिस को बताया मम्मी और एक अंकल ने पापा को मारा

काफी समय से दुर्गेश कुमार के मकान से हरिराम के मकान तक का मार्ग जर्जर अवस्था में था, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी असुविधा होती थी। क्षेत्रवासियों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने अपने निधि से सड़क निर्माण की स्वीकृति दी, जिसके पूरा होने पर लोगों को बड़ी राहत मिली है।

लोकार्पण के मौके पर विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं और जनता की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

सड़क निर्माण से खुश ग्रामीणों ने कहा कि अब उन्हें आवागमन में सुविधा होगी और बरसात के मौसम में होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। विधायक की इस पहल से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिल रही है।

रिपोर्ट -विजय चौरसिया

पढ़ें :- 420 करने में फंस गया तार चोर गैंग, कॉपर के तार के नाम पर काले पाइप सीमेंट और रेत भर कर की 8 लाख की ठगी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News : 24 घंटे में हत्याकांड का पर्दाफाश, आठ साल के बेटे ने पुलिस को बताया मम्मी और एक अंकल ने पापा को मारा

UP News : 24 घंटे में हत्याकांड का पर्दाफाश, आठ साल के...

420 करने में फंस गया तार चोर गैंग, कॉपर के तार के नाम पर काले पाइप सीमेंट और रेत भर कर की 8 लाख की ठगी

420 करने में फंस गया तार चोर गैंग, कॉपर के तार के...

सोनौली में एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी — भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद, कस्बे में मचा हड़कंप

सोनौली में एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी — भारी मात्रा में अवैध...

Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती, 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती,...

लंबे इंतज़ार के बाद कजरी को मिली पक्की सड़क, विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया लोकार्पण

लंबे इंतज़ार के बाद कजरी को मिली पक्की सड़क, विधायक ऋषि त्रिपाठी...

Moradabad News: नजूल की करोड़ों की जमीन पर कब्जे का खेल, सीएम पोर्टल पर हुई शिकायत, डीएम ने MDA को लिखा पत्र

Moradabad News: नजूल की करोड़ों की जमीन पर कब्जे का खेल, सीएम...