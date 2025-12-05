तीसरे वनडे में देखने को मिल सकता बड़ा बदलाव, हार का जिम्मेदार खिलाड़ी होगा बाहर

IND vs SA 3rd ODI Playing 11: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मैच शनिवार को विशाखापत्तनम में खेला जाना है। पिछले में भारत की हार के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। यानी तीसरे मैच में दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने वाली हैं। हालांकि, तीसरे वनडे में कप्तान केएल राहुल टीम में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं।

विशाखापत्तनम वनडे में भारतीय टीम कम से कम एक बदलाव की संभावना है। यह बदलाव तेज गेंदबाजी क्रम में देखने को मिल सकता है, जहां प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से बाहर किया जा सकता है। प्रसिद्ध पहले और दूसरे मैच में काफी महंगे साबित हुए हैं। उन्होंने महज 8.2 ओवर में 85 रन लुटा दिये थे। उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह मिल सकती है। नीतीश बल्लेबाजी के साथ-साथ एक मीडियम पेसर की भूमिका निभाने में सक्षम है। इसके अलावा, कोई बदलाव की संभावना बेहद कम है।

तीसरे वनडे के लिए संभावित प्लेइंग-11

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान/विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह

साउथ अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी