  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शराबखाने पर अंधाधुंध फायरिंग, नौ लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शराबखाने पर अंधाधुंध फायरिंग, नौ लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के जोहानिसबर्ग (Johannesburg) में रविवार को भीषण गोलीकांड की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जोहानिसबर्ग (Johannesburg)  के पश्चिम में स्थित बेकर्सडाल टाउनशिप (Bekkersdal Township) में गोलीबारी की घटना में नौ लोगों के मारे (Killing Nine) जाने की आशंका हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के जोहानिसबर्ग (Johannesburg) में रविवार को भीषण गोलीकांड की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जोहानिसबर्ग (Johannesburg)  के पश्चिम में स्थित बेकर्सडाल टाउनशिप (Bekkersdal Township) में गोलीबारी की घटना में नौ लोगों के मारे (Killing Nine) जाने की आशंका हैं। दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। गोलीबारी के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 से क्यों ड्रॉप हुए शुभमन गिल? चयन समिति के अध्यक्ष अगरकर ने बताई ये बड़ी वजह

एसएबीसी न्यूज़ (SABC News) के अनुसार रविवार को जोहानिसबर्ग (Johannesburg)  में हुई सामूहिक गोलीबारी में कम से कम नौ लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों ने एक अवैध शराबखाने में घुसकर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे दहशत और अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पहले इस गोलीबारी में 10 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही थी।

गोलीबारी पर क्या बोली पुलिस?

पुलिस ने एक बयान में कहा कि दो गाड़ियों में सवार हमलावरों ने शराबखाने में मौजूद लोगों पर गोलियां चलाईं और घटनास्थल से भागते समय भी अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। प्रांतीय पुलिस आयुक्त मेजर जनरल फ्रेड केकाना ने एसएबीसी टेलीविजन (SABC Television) से कहा कि मृतकों में एक ड्राइवर भी शामिल था, जो बार के बाहर मौजूद था।

बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा

पढ़ें :- भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की कप्तानी को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कही बड़ी बात

पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवाओं ने घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में घायल हुए लोगों में से कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी संदिग्ध या मकसद का पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि गोलीबारी में मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।

दिसंबर में गोलीबारी की दूसरी घटना

दक्षिण अफ्रीका (South Africa)  में यह इस महीने की दूसरी बड़ी गोलीबारी की घटना है। हालिया घटना के बाद से ही देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बेकर्सडाल टाउनशिप में अवैध रूप से शराब परोसे जाने की बात सामने आई है। गौरतलब है कि दिसंबर महीने की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की राजधानी प्रिटोरिया के पास गोलीबारी की घटना हुई थी। यहां एक हॉस्टल में बंदूकधारियों के हमले में तीन साल के एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Railway Fare Hike : नए साल से पहले रेलवे ने दिया 'बड़ा झटका', जनरल से लेकर AC क्लास का सफर हुआ महंगा, जानिए आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

Railway Fare Hike : नए साल से पहले रेलवे ने दिया 'बड़ा...

फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का पहला लुक देख अंचभित हुए फैंस, डायरेक्टर ने कह डाली बड़ी बात

फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का पहला...

Under-19 Asia Cup 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत और पाक आमने सामने, जीतने पर मोहसिन नकवी क्या भरतीय टीम को देंगे ट्रॉफी

Under-19 Asia Cup 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत और पाक आमने...

खुदा के मुकाबले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं..., जानें जावेद अख्तर ने ऐसा क्यों कहा?

खुदा के मुकाबले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर हैं, कुछ तो ख्याल...

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शराबखाने पर अंधाधुंध फायरिंग, नौ लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शराबखाने पर अंधाधुंध फायरिंग, नौ लोगों की...

विदेश नीति के लिए परिभाषित गेम प्लान की ज़रूरत- विदेश मंत्री एस जय शंकर

विदेश नीति के लिए परिभाषित गेम प्लान की ज़रूरत- विदेश मंत्री एस...