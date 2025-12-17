  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जनरल बोगी में झोला लेकर बैठा था शख्स, RPF ने खोलकर देखा तो उड़ गए होश

जनरल बोगी में झोला लेकर बैठा था शख्स, RPF ने खोलकर देखा तो उड़ गए होश

कानपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है जहां एक जनरल बोगी में  सफर कर  रहे यात्री  के बैग में जो उससे सबके होश उड़ गए। बता दें कि हावड़ा से कालका जाने वाली नेता जी एक्सप्रेस में आरपीएफ ने यात्री के पास से 38.20 लाख रुपये बरामद किए हैं। यात्री धनराशि के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दे सका।आरपीएफ आयकर विभाग को धनराशि सौंपेगी। इसके लिए आयकर अधिकारियों से संपर्क किया गया।आरपीएफ थाना पहुंचे आयकर अधिकारियों ने जांच के बाद धनराशि अपने कब्जे में लेने की बात कही। वहीं तब तक के लिए आरपीएफ ने धनराशि को अपने पास सुरक्षित रख लिया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

kanpur News : कानपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है जहां एक  जनरल बोगी में  सफर कर  रहे यात्री  के बैग में जो उससे सबके होश उड़ गए। बता दें कि हावड़ा से कालका जाने वाली नेता जी एक्सप्रेस में आरपीएफ ने यात्री के पास से 38.20 लाख रुपये बरामद किए हैं। यात्री धनराशि के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दे सका।आरपीएफ आयकर विभाग को धनराशि सौंपेगी। इसके लिए आयकर अधिकारियों से संपर्क किया गया।आरपीएफ थाना पहुंचे आयकर अधिकारियों ने जांच के बाद धनराशि अपने कब्जे में लेने की बात कही। वहीं तब तक के लिए आरपीएफ ने धनराशि को अपने पास सुरक्षित रख लिया है।

पढ़ें :- इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर कुछ दिनों बाद हुआ विवाद तो कर दिया कत्ल, दोस्त के साथ 95 किमी दूर शव को लगाया ठिकाने?

आरपीएफ निरीक्षक एसएन पाटीदार ने बताया कि वैंडर ड्राइव टीम के उप निरीक्षक ओंकार सिंह ट्रेन संख्या 12311 में अवैध वेंडरों की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान जनरल कोच में एक यात्री झोला लिए संदिग्ध अवस्था में मिला। वह देखने में वेंडर लग रहा था। उससे पूछताछ शुरू की गई तो वह सही जवाब न दे सका।उसके झोले में 500, 200 व 100 रुपये के नोटों की गड्डियां मिलीं। उसने अपना नाम मनीष द्विवेदी ग्राम खेसहर जिला फतेहपुर का निवासी बताया। उसने बताया कि उसका मालिक अभिषेक गुप्ता फतेहपुर में किराने की दुकान चलाता है।

उसने कानपुर में किसी नारियल वाले को धनराशि देने के लिए भेजा था। ट्रेन के कानपुर सेंट्रल पहुंचने पर उसे आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल लाया गया। यहां नोटों की गिनती की गई तो 500 रुपये की 56 गड्डियां, 200 रुपये की 33 गड्डियां, 100 रुपये की 36 गड्डियां मिलीं।

 

पढ़ें :- Kanpur: पति से झगड़कर गंगा में कूदी महिला , सामने दिखा मगरमच्छ तो रातभर पेड़ पर बैठी रही
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जनरल बोगी में झोला लेकर बैठा था शख्स, RPF ने खोलकर देखा तो उड़ गए होश

जनरल बोगी में झोला लेकर बैठा था शख्स, RPF ने खोलकर देखा...

Video-संजय निषाद, बोले- नीतीश कुमार ने नक़ाब छू दिया तो इतना पीछे पड़ गए, कहीं और छू देते तो क्या होता?

Video-संजय निषाद, बोले- नीतीश कुमार ने नक़ाब छू दिया तो इतना पीछे...

विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए...

अखिलेश यादव, बोले- मनरेगा योजना खत्म करना चाहती है भाजपा, जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो न तो महात्मा में विश्वास करते हैं, न परमात्मा में...

अखिलेश यादव, बोले- मनरेगा योजना खत्म करना चाहती है भाजपा, जिनके अंदर...

अखिलेश यादव, बोले- देश में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रहा है पीडीए

अखिलेश यादव, बोले- देश में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रहा...

केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश का पीडीए न जमीन पर, न जनमानस में, ‘पंचर साइकिल के साथ सपा का सैफई लौटना तय है…’

केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश का पीडीए न जमीन पर, न जनमानस...