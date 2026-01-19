China steel plant blast : चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में स्टील प्लांट में भीषण विस्फोट; 2 की मौत 84 घायल

  1. हिन्दी समाचार
चीन के इनर मंगोलिया स्थित बाओटू शहर में  उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक स्टील प्लांट में भीषण विस्फोट हुआ। धमा​का इतना भीषण थ कि इमारतें हिल गईं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

