China steel plant blast : चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में स्टील प्लांट में भीषण विस्फोट; 2 की मौत 84 घायल

चीन के इनर मंगोलिया स्थित बाओटू शहर में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक स्टील प्लांट में भीषण विस्फोट हुआ। धमा​का इतना भीषण थ कि इमारतें हिल गईं। अचानक हुए हादसे से इलाके में दहशत फैल गई। इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए घटनास्थल पर बचाव दल भेजे और विस्फोट के कारण की जांच जारी है।

2 लोगों की मौत, 5 लापता

यह धमाका बाओगांग यूनाइटेड स्टील के प्लेट प्लांट में दोपहर करीब 3 बजे हुआ। घटना के बाद प्लांट से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती दिखीं और घना धुआं फैल गयाखबरों के मुताबिक के मुताबिक इस हादसे में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है, जबकि पांच लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं, 84 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल, विस्फोट के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं।