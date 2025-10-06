मिस्ट्री मैन ने क्लिक कीं श्रद्धा कपूर की फोटोज, ‘कुछ ज्यादा लकी नहीं हो गया फोटो खींचने वाला? कैप्शन पर टिकी लोगों की नज़रें

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर जो अक्सर अपने सादगी और सरलता लेकर सुर्खियों  बनी रहती हैं। अब वहीं एक्ट्रेस ने फोटोज़ शेयर किया। जिसमें कुछ ऐस कैप्शन दिया कि लोगों के बीच एक्ट्रेस के रिश्ते को लेकर  बज़ बना हुआ है। बता दें एक्ट्रेस नाम का कुछ समय पहले राहुल मोदी संग जुड़ा था। अब लोगों का मानना है श्रद्धा और वो साथ में हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर जो अक्सर अपने सादगी और सरलता लेकर सुर्खियों  बनी रहती हैं। अब वहीं एक्ट्रेस ने एक फोटोज़ शेयर किया। जिसमें कुछ ऐस कैप्शन दिया जिससे लोगों के बीच एक्ट्रेस के रिश्ते को लेकर  बज़ बना हुआ है। बता दें एक्ट्रेस का कुछ समय पहले राहुल मोदी संग जुड़ा था। अब लोगों का मानना है श्रद्धा और वो साथ में हैं।

राहुल के संग श्रद्धा हुई स्पॉट 

राहुल और श्रद्धा को वेकेशन, डिनर आउटिंग्स और फेस्टिवल्स के मौके पर साथ में स्पॉट किया जाता रहा है।  लेकिन दोनों का रिश्ता अब तक कनफर्म नहीं है।श्रद्धा ने खुद की कुछ सनकिस्ड तस्वीरें शेयर कीं।  इन फोटोज में श्रद्धा बिना मेकअप नजर आ रही हैं. घर के साधारण कपड़ों में दिख रही हैं। बता दें कि इस फोटो में एक्ट्रेस ड्रॉइंग रूम में चिल मोड में दिख रही हैं।  इन फोटोज को शेयर करते हुए  श्रद्धा ने कैप्शन में लिखा है- कुछ ज्यादा लकी नहीं हो गया फोटो खींचने वाला? ये पिक आने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि राहुल मोदी, श्रद्धा से मिलने के लिए उनके घर आए हैं. उन्होंने ही एक्ट्रेस की कैजुअल फोटोज क्लिक की हैं।

