श्रद्धा कपूर के सिर पर चढ़ा ‘धुरंधर’ का खुमार, एक्ट्रेस ने बांधे तारीफों के पुल

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। महज 13 दिनों में ‘धुरंधर’ साल 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म लोगों के दिलों पर ऐसा छाया हुआ है की बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक इसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ भी हुआ. वो भी ‘धुरंधर’ देखने के बाद फिल्म की खूब तारीफ कर रही हैं. यहां तक कि उन्होंने मेकर्स से एक खास अपील भी की। आइए जानते हैं उन्होने क्या कुछ कहा

प्लीज पहले रिलीज कर दो…

श्रद्धा कपूर ने देखने के बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘धुरंधर’ की दिल खोलकर तारीफ की. श्रद्धा ने अपनी पहली स्टोरी पर लिखा, ‘और फिर हमें पार्ट 2 के लिए 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा. हमारी फिलिंग्स के साथ मत खेलो, प्लीज इसे पहले रिलीज कर दो. क्या शानदार एक्सपिरियंस था. सुबह शूट नहीं होती तो कसम से अभी फिर दोबारा देखने जाती. छावा, सैयारा, धुरंधर सब 2025 में, हिंदी सिनेमा.’ इसके साथ 3 रॉकेट वाली इमोजी बनाई.

फिल्म के कास्टिंग की तारीफ

इतना ही नहीं, श्रद्धा कपूर ने फिल्म की कास्टिंग की तारीफ करते हुए एक और इंस्टा स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘सबसे बेहतरीन फिल्मों में टेक्नीशियन्स का काम अक्सर नजर नहीं आता. ‘धुरंधर’ भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा पल है. आइए इस शानदार फिल्म के टेक्नीशियन्स को सामने लाएं और उनकी सराहना करें. मुकेश छाबरा फिल्म का हर एक कलाकार इतना परफेक्ट है. इसकी शुरुआत सही ढंग से चुनी गई कास्ट है.’

धड़कन तेज हो जाती…

श्रद्धा ने अपने और पोस्ट में लिखा, ‘जब कोई फिल्म इतनी ऑथेनटिक, दमदार और इम्पेक्टफुल लगती है, तो यह महज संयोग नहीं होता. जब आप उस ‘गूंज’ को महसूस करते हैं और हर सीन के साथ आपकी धड़कन तेज हो जाती है, तो इसे ऑडियो डिपार्टमेंट में मौजूद माहिर कारीगरों ने मुमकिन बनाया है. कहने की जरूरत नहीं है कि आदित्या ने इस फिल्म की नींव रखी है.’