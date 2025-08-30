  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Srjan-Sangharsh Aur Shakhsiyat : रचना,सृजन और संघर्ष से बनी शख्सियत , प्रो.संजय द्विवेदी की पत्रकारीय पारी के तीन दशक

Srjan-Sangharsh Aur Shakhsiyat : रचना,सृजन और संघर्ष से बनी शख्सियत , प्रो.संजय द्विवेदी की पत्रकारीय पारी के तीन दशक

प्रोफेसर संजय द्विवेदी की लेखनी को किसी परिधि में बांधना संभव नहीं है। 1994 में भोपाल के दैनिक भास्कर  से अपनी सक्रिय पत्रकारिता प्रारंभ करने वाले प्रोफेसर द्विवेदी इस क्षेत्र में तीन दशक पूरे कर चुके हैं। इस दौरान उनके हिस्से 35 से अधिक किताबें, विपुल लेखन के साथ मीडिया शिक्षा और पत्रकारिता क्षेत्र में उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाएं  रेखांकित किए जाने योग्य है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Srjan-Sangharsh Aur Shakhsiyat : रचना,सृजन और संघर्ष से बनी शख्सियत , प्रो.संजय द्विवेदी की पत्रकारीय पारी के तीन दशक

Srjan-Sangharsh Aur Shakhsiyat : रचना,सृजन और संघर्ष से बनी शख्सियत , प्रो.संजय...

ट्रेन में युवक यात्रियों पर आटा डाल कर रहा प्रैंक, वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने रेलवे से कि कार्रवाई की मांग

ट्रेन में युवक यात्रियों पर आटा डाल कर रहा प्रैंक, वीडियो हुआ...

Health Tips: हल्के में न लें जी घबराना, हार्ट अटैक आने पर सुबह-सवेरे ऐसे ही 5 संकेत देता है शरीर

Health Tips: हल्के में न लें जी घबराना, हार्ट अटैक आने पर...

China Facekini : चीन में लोकप्रिय हो रहा डिज़ाइनर फेस कवर , जानें फेसकिनी स्किनकेयर ट्रेंड के बारे में सब कुछ

China Facekini : चीन में लोकप्रिय हो रहा डिज़ाइनर फेस कवर ,...

‘राज कुंद्रा की किडनी मांस-मदिरा वाली, मत लीजिए’… फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद महाराज को लिखा पत्र

‘राज कुंद्रा की किडनी मांस-मदिरा वाली, मत लीजिए’… फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद...

Viral Video: ‘मुझसे शादी क्यों की?’ अमेरिकी महिला ने भारतीय पति से पूछा, जवाब ने जीता दिल

Viral Video: ‘मुझसे शादी क्यों की?’ अमेरिकी महिला ने भारतीय पति से...