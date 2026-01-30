ईरान की दहलीज पर पहुंचे पावरफुल अमेरिकी वॉरशिप, ट्रंप बोले- यह बहुत अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े

US-Iran Tensions : अमेरिका के नए नौसैनिक विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट में दाखिल हुआ है। ये अब ईरान की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की आशंका जतायी जा रही है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान को चेतावनी दी है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर उन्हें वॉरशिप का इस्तेमाल न करना पड़े।

वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कैनेडी सेंटर में पत्रकारों से कहा, “हमारे बहुत सारे बड़े, बहुत शक्तिशाली जहाज़ अभी ईरान की ओर जा रहे हैं। और यह बहुत अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े।” उन्होंने आगे कहा, “खैर, मैंने उनसे दो बातें कहीं। नंबर एक, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं। और नंबर दो, प्रदर्शनकारियों को मारना बंद करो। वे हज़ारों लोगों को मार रहे हैं। आपको पता है, मैंने दो हफ़्ते पहले 837 फांसियों को रुकवाया था। लेकिन उन्हें कुछ तो करना ही होगा। ऐसा पहले किसी ने नहीं देखा।”

बताया जा रहा है कि अमेरिकी वॉरशिप के मिडिल ईस्ट में दाखिल होने के बाद ईरानी अधिकारी संभावित सैन्य टकराव की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों के भीतर यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक (USS Delbert D. Black) नाम का जहाज इस क्षेत्र में पहुंचा है। अब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विध्वंसक जहाज पहुंच चुके हैं। इनके अलावा, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और तीन अन्य तटीय वॉरशिप भी वहां मौजूद हैं।