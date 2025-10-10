  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Sri Dhanvantri Arogya Peetham Temple : श्री धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर में धनतेरस पर होती है विशेष पूजा , मिलता है निरोगी होने का वरदान

Sri Dhanvantri Arogya Peetham Temple : श्री धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर में धनतेरस पर होती है विशेष पूजा , मिलता है निरोगी होने का वरदान

भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, उन्होंने मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sri Dhanvantri Arogya Peetham Temple : श्री धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर में धनतेरस पर होती है विशेष पूजा , मिलता है निरोगी होने का वरदान

Sri Dhanvantri Arogya Peetham Temple : श्री धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर में...

इस बार दो दिन रहेगी अमावस्या, जाने कब मनाई जाएगी दीपावली

इस बार दो दिन रहेगी अमावस्या, जाने कब मनाई जाएगी दीपावली

Karwachauth 2025: लखनऊ-वाराणसी-प्रयागराज में आज कितने बजे निकलेगा करवाचौथ का चांद! , जानें समय और पूजा का शुभ मुहूर्त

Karwachauth 2025: लखनऊ-वाराणसी-प्रयागराज में आज कितने बजे निकलेगा करवाचौथ का चांद! ,...

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत आज , माता पार्वती के आशीर्वाद लिए करें ये विशेष कार्य

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत आज , माता पार्वती के...

10 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को कोई पुराना कार्य हो सकता है पूरा, व्यापार में भी मिलेगा फायदा

10 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को कोई पुराना...

Karwa Chauth Elaichi Totka : करवा चौथ पर इस उपाय से शुक्र और चंद्रमा होंगे प्रसन्न,पति-पत्नी के रिश्ते में लौटेगी मिठास

Karwa Chauth Elaichi Totka : करवा चौथ पर इस उपाय से शुक्र...