गोला कोतवाली क्षेत्र में 20 रुपये के समोसे के लिए किशोर की पिटाई, तोड़ा दम

लखीमपुर खीरी। जनपद के गोला कोतवाली क्षेत्र में 20 रुपये के समोसे के लिए दबंगो ने किशोर की पिटाई कर दी जिससे घायल किशोर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों से शव सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। मामला जनपद के थाना गोला गोकर्ण नाथ का है जहां 20 रुपये के समोसे के विवाद में हुई पिटाई से घायल 17 वर्षीय किशोर की 10 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोर की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को हाइवे पर रखकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कुछ ग्रामीणों को चोटें भी आई हैं।

घटना 27 अक्टूबर की है। भुसौरिया गांव स्थित होटल पर आलोक कुमार और होटल संचालक मनोज वर्मा के बीच विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि आलोक अक्सर होटल पर समोसा और मिर्च खाता था। उस दिन भी उसने खाने के लिए मिर्च मांगी और पैसे बाद में देने को कहा। इस पर मनोज ने अपने पुराने बकाया पैसे मांगे जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच मारपीट हुई।मारपीट में आलोक के पेट में अंदरूनी चोट लग गई थी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने नानक चौकी पर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में होटल मालिक और पीड़ित पक्ष के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें होटल संचालक ने घायल किशोर के इलाज का खर्च उठाने की बात कही थी लेकिन उसने इलाज नहीं कराया। घायल आलोक का इलाज चल रहा था। शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शाम को पोस्टमार्टम के बाद जब आलोक का शव भुसौरिया गांव पहुंचा तो परिजनों ने शव रखकर हाइवे जाम करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया जिससे कुछ ग्रामीणों को चोटें आईं। बाद में पुलिस के समझाने पर शव का अंतिम संस्कार किया गया।

गोला कोतवाल अम्बर सिंह का कहना है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है। मृतक किशोर पहले से ही नशे का आदी था। उस दिन जब पुलिस ने एक्शन लेने को कहा था तो इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया और गुरूवार को जब उसका पेट फूल गया तो यह लोग उसे अस्पताल लेकर गये। वहीं आरोपी पक्ष अभी फरार चल रहा है।

रिपोर्ट : शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी