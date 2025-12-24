Ankita Murder Case : एक वीडियो ने देहरादून से दिल्ली तक मचाई हलचल; VIP को लेकर सियासत में फिर घमासान, क्या अब खुलेगा राज ?

Ankita Murder Case: उत्तराखंड में तीन साल पहले हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद दिल्ली से देहरादून तक हलचल मच गया। भाजपा-कांग्रेस में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने वीआईपी का नाम उजागर कर सीबीआई जांच की मांग की तो वहीं, भाजपा ने कांग्रेस पर शर्मनाक राजनीति करने का आरोप लगाया।

पूर्व विधायक की कथित पत्नी के वीडियो में क्या था ?

बता दें कि ये मामला तब से सुर्खियों में बना हुआ है जब पूर्व विधायक की कथित पत्नी एक वीडियो शेयर किया। भाजपा निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने फेसबुक लाइव आकर खुलासा किया था। इस वीडियो में महिला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी गट्टू का जिक्र किया। उन्होंने वीडियो में बताया कि गट्टू बीजेपी का बड़ा नेता है। वहीं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य का भी जिक्र किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि जिस दिन अंकिता की हत्या हुई वो गट्टू वहां क्या कह रहा था? साथ ही एक ऑडियो का भी जिक्र किया जिसमें कहा कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पास पूरी जानकारी है। इसके बाद ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है।

कांग्रेस ने क्या कहा ?

वीडियो वायरल होते ही काँग्रेस ने अपना फीडबैक दिया है । उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गाेदियाल ने दिल्ली में प्रेसवार्ता की। उन्होने प्रेसवार्ता में वायरल वीडियो दिखाया। इसके साथ ही सरकार में मामला दबाने का आरोप लगाया । उन्होंने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दस दिनों के भीतर अगर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन करेगी।

भाजपा ने कहा- कांग्रेस ही बताए कि वीआईपी कौन है?

भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले वीआईपी का राग अलाप कर अपनी नाकामियों से ध्यान हटा रही है। कांग्रेस को ही यह बताना चाहिए कि वीआईपी कौन है। अंकिता की असली अपराधी कांग्रेस है। जनता ने अंकिता कि लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस को दुष्प्रचार की ढाल को आधार बनाकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाज आने की जरूरत है। भट्ट ने कहा कि उस समय डीजीपी ने सार्वजनिक अपील की थी कि यदि किसी को वीआईपी के बारे में जानकारी है तो आए और बताए। तब किसी ने कुछ नहीं बताया और आज बता रहे हैं । अंकिता पर अनावश्यक षड्यंत्र कर कांग्रेस उस बिटिया की आत्मा को अपमानित करने का भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अपुष्ट वायरल वीडियो को छेड़छाड़ वाला बताते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस उसे राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास कर रही है। जबकि जिस महिला का ऑडियो वायरल किया है, उसके पिछले कृत्य और राजनीतिक षडयंत्र किसी से छिपे नहीं है। बता दें कि बीजेपी अधक्ष्य महेंद्र ने कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाने वाली काँग्रेस को माफी मांगनी चाहिए ।

सुरेश राठौर ने प्रेसवार्ता में क्या कहा ?

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने एक बार फिर सियासत में हलचल पैदा कर दी है । भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने वायरल ऑडियो को पूरी तरह फर्जी और आर्टिफिशियल बताते हुए इसकी फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। कहा कि यदि जांच में उनके खिलाफ कोई भी तथ्य सामने आता है, तो वह सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। कहा कि वायरल किया गया ऑडियो छेड़छाड़ कर तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य उनकी राजनीतिक व सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने मांग की कि पुलिस संबंधित मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों को कब्जे में लेकर तकनीकी जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उनके नाम का दुरुपयोग कर पूरे प्रदेश में भ्रम फैला रही है। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरती गौड़ को अपनी बेटी बताते हुए कहा कि उनकी पत्नी को पाकिस्तानी बताने जैसे आरोप पूरी तरह झूठे और आधारहीन हैं। कहा कि यदि उर्मिला सनावर शादी का दावा कर रही है तो उसके वैधानिक प्रमाण सार्वजनिक करें। उन्होंने भाजपा को अपनी मां बताते हुए कहा कि पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह था हत्याकांड का पूरा मामला

18 सिंतबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उनका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से शव बरामद हुआ था। एसआईटी की जांच के बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 97 गवाह बनाए गए थे। जिसमें से अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत 47 गवाह परीक्षित कराए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपों पर विचारण किया गया। इसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा हुई थी। वहीं, घटना के दिन अंकिता भंडारी ने अपने मित्र पुष्पदीप को रिजॉर्ट में वीआईपी के आने की जानकारी दी थी। उसने पुष्पदीप को बताया था कि पुलकित आर्य उसपर एक बड़े वीआईपी को अतिरिक्त सेवा देने के लिए दबाव डाल रहा है। लेकिन वीआईपी कौन था ये राज आज भी बरकरार है।