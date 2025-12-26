Ankita Bhandari Murder Case : उर्मिला सनावर का ऑडियो बना उत्तराखंड बीजेपी के गले की फांस , त्रिवेंद्र सिंह रावत का टिप्पणी से इंकार

लखनऊ। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने पूर्व BJP विधायक सुरेश राठौर से कथित बातचीत का एक और ऑडियो जारी कर उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में भूचाल ला दिया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस से सं​बंधित वायरल ऑडियो में BJP के दो नेताओं के नाम लिए गए हैं। BJP के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम व उत्तराखंड के बीजेपी संगठन महामंत्री अजेय कुमार के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था।

ऑडियो में सुरेश कथित तौर पर ये भी कह रहे हैं कि दुष्यंत के खिलाफ ऐसे 7 मामले हैं, जो BJP में विद प्रूफ जमा हैं। इस ऑडियो में कहा जा रहा है इन दोनों को भाजपा ने बचा लिया है। विनोद आर्या (पूर्व BJP नेता) का लड़का जो जेल में बंद है, उसने अंकिता भंडारी को प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी। रात को इसके साथ सोएगी। अंकिता ने मना कर दिया जब अंकिता भंडारी ने दुष्यंत गौतम को ‘Special service’ देने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कही है। राजनीति दलों का कहना है कि BJP अपने इस राष्ट्रीय महासचिव पर कब कार्रवाई करेगी या फिर इन्हें मोदी जी के खास होने का फ़ायदा मिलेगा।

कांग्रेस से दागा सवाल-क्या नरेंद्र मोदी अपने इस चहेते नेता पर एक्शन होने देंगे?

कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकारि एक्स पर एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का आडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अंकिता भंडारी पर BJP के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। दुष्यंत गौतम को खुद BJP बचा रही है।

कांग्रेस पार्टी का कहना कि ये बात BJP के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कही है। अब साफ है कि अंकिता भंडारी पर जिस VIP को सर्विस देने का दबाव था, वो और कोई नहीं खुद नरेंद्र मोदी के सबसे खास नेता दुष्यंत गौतम हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपने इस चहेते नेता पर एक्शन होने देंगे? या इस पाप को छिपाने में सहयोग करेंगे?

आम आदमी पार्टी ने बोली-क्या राष्ट्रीय महासचिव को मोदी जी के खास होने का फ़ायदा मिलेगा?

आम आदमी पार्टी ने अपने अधिकारिक एक्स पर लिखा​ कि अंकिता भंडारी पर BJP के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के साथ ‘शारीरिक संबंध’ बनाने का दबाव बनाया गया था। जब अंकिता भंडारी ने दुष्यंत गौतम को ‘Special service’ देने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कही है। BJP अपने इस राष्ट्रीय महासचिव पर कब कार्रवाई करेगी या फिर इन्हें मोदी जी के खास होने का फ़ायदा मिलेगा।

‘बेटी बचाओ के दावे करती भाजपा नेता देश की बेटियों का बलात्कार, यौन शोषण, हत्या कर रहे हैं जो कि बेहद जघन्य, शर्मनाक और भयावह है’

समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अधिकारिक एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ अनैतिक कृत्य करने की कोशिश और उसकी हत्या की घटना ने पूरे देश को दहला दिया था। अब उस मामले में एक VIP यानी भाजपा सांसद और भाजपा के संगठन के एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है।

भाजपा जो बेटी बचाओ के दावे और वायदे करती है उसी भाजपा के नेता देश की बेटियों का बलात्कार, यौन शोषण, उनकी हत्या कर रहे हैं जो कि बेहद जघन्य, शर्मनाक और भयावह है। भाजपा के लोग सत्ता के अहंकार, दम पर बहन बेटियों की इज्जत और जान के साथ खेल रहे हैं ये बेहद शर्मनाक है।

ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसमें सरकारें कुछ निर्णय नहीं ले सकती हैं : उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

बीजेपी नेताओं पर लगे इस तरह के आरोपों पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब ये बड़ा गंभीर सवाल है क्योंकि ये मुद्दा सीधे-सीधे महिलाओं से जुड़ा है। निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई से जाने की जरूरत है। अभी ये मामले कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए इसमें सरकारें कुछ निर्णय नहीं ले सकती है। कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, लेकिन मामला काफी गंभीर है। इस तरह के गलत काम करने की छूट किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, भाई हो, समाज की छवि खराब होने का काम नहीं होना चाहिए। इससे समाज पर धब्बा लगाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस सारे विषय को लेकर तकलीफ हुई है। इस मामले में जो भी दोषी है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मुझे तो पूरा प्रकरण नहीं है मालूम

वहीं, जब इस पूरे मसले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अजय भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो प्रकरण का पूरा मालूम नहीं है। अभी लोगों ने जिक्र किया, लेकिन मैं इस पर बोलना उचित भी नहीं समझता हूं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जहां गलत हुआ है, वहां कानून अपना काम करता है। मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं हैं।

सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर पर लगाया आरोप

उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर की जिन कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देकर बीजेपी के बड़े नेताओं को घसीटने में लगी हुई है, उस पर सुरेश राठौर का भी बयान आया है। सुरेश राठौर का कहना है कि उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। उर्मिला सनावर ब्लैकमेल कर उनसे अभी तक 50 लाख रुपए ठग चुकी है। हालांकि, सनावर ने भी सुरेश राठौर के आरोपों पर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है।